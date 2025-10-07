खारेपाटणमध्ये महिलांना ‘प्लंबिंग’चे धडे
97078
तळेरे, ता. ७ : पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळ खारेपाटण, ज्ञानदा गुरुकुल पुणे आणि खारेपाटण रोटरी क्लबच्या संयुक्त विद्यमाने पंचक्रोशीतील बचतगट महिलांसाठी ‘प्लंबिंग टेक्निशियन कोर्स’ या विशेष मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले.
खारेपाटण ज्युनियर कॉलेजमध्ये आयोजित या प्रशिक्षणाचा बचतगटातील सुमारे ६० महिलांनी लाभ घेतला. या प्रशिक्षणार्थी महिलांच्या सन्मानासाठी ‘दुर्गा गौरव सन्मान सोहळा २०२५’चे नुकतेच आयोजन केले होते. सर्व प्रशिक्षित महिलांना प्रमाणपत्र वाटप करून त्यांचा सत्कार केला. कणकवली नायब तहसीलदार दीपाली पंडित, ज्ञानदा इन्स्टिट्यूट ऑफ फ्लो पायपिंग टेक्नॉलॉजी पुणे संस्थेचे अध्यक्ष अभय मठ, संचालक मिलिंद डांगे, युवा उद्योजक रुपेश सावंत, सोमनाथ कुलकर्णी, अमित नाईक (मोबिलायझेशन ऑफिसर), योगिता ढाणे (शाखा व्यवस्थापक स्टेट बँक ऑफ इंडिया, खारेपाटण), शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष प्रवीण लोकरे, उपाध्यक्ष भाऊ राणे, सचिव महेश कोळसुलकर, विश्वस्त विजय देसाई, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष दयानंद कोकाटे, हायस्कूलचे प्राचार्य संजय सानप, पर्यवेक्षक संतोष राऊत, रोटरी क्लबचे सचिव अजय गुरसाळे, खजिनदार सारिका महिंद्रे आदी उपस्थित होते. श्री. वरुणकर यांनी सूत्रसंचालन केले. शर्मिन काझी यांनी आभार मानले.
