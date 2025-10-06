क्षयरुग्णांना समाज आधाराची गरज
swt61.jpg
96815
कुडाळः रोटरी क्लबच्या वतीने ‘निक्षयमित्र’ कार्यक्रमांतर्गत क्षयरुग्णांना पोषण आहार वाटपप्रसंगी डॉ. संजय वाळके, राजीव पवार, शशी चव्हाण, सुशांता कुळकर्णी आदी. (छायाचित्रः अजय सावंत)
क्षयरुग्णांना समाज आधाराची गरज
राजीव पवारः कुडाळात रोटरी क्लबतर्फे ‘निक्षयमित्र’ उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ६ः क्षयरोग हा अजूनही समाजासाठी एक मोठे आव्हान आहे. या रोगावर मात करण्यासाठी केवळ औषधेच नाहीत तर योग्य पोषण, सकारात्मक दृष्टीकोन आणि समाजाचा आधार आवश्यक आहे. रोटरी क्लबच्या माध्यमातून आम्ही रुग्णांना केवळ वस्तू देत नाही, तर त्यांना समाजाच्या पाठिंब्याचा दिलासा देत आहोत, असे प्रतिपादन रोटरी क्लबचे अध्यक्ष राजीव पवार यांनी केले.
कुडाळ रोटरी क्लबच्या विद्यमाने प्रधानमंत्री टी. बी. मुक्त भारत अभियान अंतर्गत ‘निक्षय मित्र’ हा महत्त्वाचा उपक्रम येथील महिला रुग्णालयात पार पडला. यावेळी रोटरी क्लबने गरजू क्षयरुग्णांना पोषण आहाराचे फूड बास्केट वाटप केले. याप्रसंगी महिला रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय वाळके विशेष मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी रुग्णांना क्षयरोगावर नियमित औषधोपचार घेणे, पोषणयुक्त आहाराचे महत्त्व आणि रोगाशी झुंज देताना मानसिक बळ मिळविण्याचे मार्गदर्शन केले. व्यासपीठावर रोटरी क्लबचे अध्यक्ष पवार यांच्यासह सचिव मकरंद नाईक, शशिकांत चव्हाण, दिनेश आजगावकर, रवींद्र परब यांच्यासह क्लबचे इतर सर्व सदस्य सहभागी झाले. डॉ. मोनालिसा वजराटकर, डॉ. सुशांता कुळकर्णी उपस्थित होत्या. महिला रुग्णालयातील कर्मचारीवर्ग, तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयाचे प्रतिनिधी आणि लाभार्थी रुग्ण यांची उपस्थिती होती. रोटरी क्लबने दिलेल्या फूड बास्केटमध्ये विविध धान्ये, कडधान्ये, तेल, पोषक पदार्थ अशा वस्तूंचा समावेश होता. हा उपक्रम रुग्णांच्या आरोग्य पुनर्बांधणीसाठी उपयुक्त असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
जिल्हा क्षयरोग कार्यालयाच्या वतीने रोटरी क्लबचे कौतुक करण्यात आले. लाभार्थी रुग्णांनी आभार व्यक्त केले. ‘निक्षय मित्र’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आरोग्य क्षेत्रात केलेले हे योगदान रोटरी क्लबच्या सेवाभावाचे मोठे उदाहरण ठरले आहे, असे मान्यवरांनी सांगितले
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.