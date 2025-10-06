सावंतवाडीत १४ वर्षांनंतर पुन्हा ‘महिलाराज’
96863
सावंतवाडी नगरपरिषद
सावंतवाडीत १४ वर्षांनंतर पुन्हा ‘महिलाराज’
नगराध्यक्ष आरक्षण; महिला खुला प्रवर्गासाठी पद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ६ ः राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची सोडत आज पार पडली. एकूण २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी ही सोडत मंत्रालयात काढण्यात आली. यात सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी सर्वसाधारण महिला आरक्षण जाहीर झाले. त्यामुळे १४ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा सावंतवाडी नगरपरिषदेवर महिलाराज पाहायला मिळणार आहे.
सावंतवाडीत नगरपरिषदेच्या यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत नगराध्यक्षपद खुले होते. यात सुरुवातीला बबन साळगावकर तर त्यांच्या राजीनाम्यानंतर सच्चिदानंद उर्फ संजू परब हे नगराध्यक्षपदी निवडून आले होते. आता सर्वसाधारण महिला नगराध्यक्ष आरक्षण जाहीर झाल्याने इच्छुक महिलांना संधी निर्माण झाली आहे. सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या इतिहासात आतापर्यंत श्वेता शिरोडकर, पल्लवी केसरकर, अनारोजीन लोबो यांना नगराध्यक्ष पदाची संधी लाभली होती. तर उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर यांनी काही काळ प्रभारी नगराध्यक्ष पदाचा कारभार सांभाळला होता. यातील श्वेता शिरोडकर व पल्लवी केसरकर या आता सक्रिय राजकारणापासून दूर आहेत तर अनारोजिन लोबो व अन्नपूर्णा कोरगावकर या शर्यतीत असण्याची शक्यता आहे.
सावंतवाडी शहराचे सध्याचे राजकारण पाहता भाजप व शिंदे शिवसेना युती असती तरी दोन्ही पक्षातील चढाओड पाहता भाजप विरुद्ध शिंदे शिवसेना अशीच लढत पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे. शहरात महाविकास आघाडीचे म्हणावे तसे पारडे जड नाही. शिवाय महाविकास आघाडीकडे महिला उमेदवार म्हणून तसा चेहराही नाही; मात्र शिंदे शिवसेना आणि भाजप वेगवेगळी लढल्यास या ठिकाणी जोरदार फाईट पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही पक्षाचा विचार करता या ठिकाणी महिला उमेदवार म्हणून नव्याने चेहरे शोधावे लागणार आहेत. नगरसेविका म्हणून या ठिकाणी शिंदे शिवसेनेकडे आणि भाजपाकडे काही चेहरे आहेत. त्यातीलच काही चेहरे पुढे येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मात्र, या पलीकडे जाऊन नव्याने काही चेहरेही पुढे येऊ शकतात. त्यामुळे या ठिकाणी दोन्ही पक्षात उमेदवारी करून चढाओढ होण्याची शक्यता आहे.
सावंतवाडी नगरपरिषदेवर आतापर्यंत आमदार दीपक केसरकर यांचे वर्चस्व राहिले आहे, माजी नगराध्यक्ष असलेल्या बबन साळगावकर यांनी आपल्या नगराध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये भाजपाने केसरकर यांची असलेली सत्ता आपल्याकडे खेचून आणण्यात यश मिळवले होते; परंतु भाजपच्या माध्यमातून त्यावेळी नगराध्यक्ष पदाच्या खुर्चीवर विराजमान झालेले संजू परब सध्या केसरकर यांच्यासोबत शिंदे शिवसेनेमध्ये जिल्हाप्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत. त्यामुळे आपसुकत केसरकर यांची ताकद सावंतवाडी शहरांमध्ये काहीशी जड आहे. दुसरीकडे भाजपकडूनही पुन्हा एकदा झेंडा फडकवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न होणार आहेत. शहरात तशा प्रकारची फील्डिंग लावण्याबाबत वरिष्ठ पातळीवरून हालचाली आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये काहीसे वेगळे राजकीय वातावरण पाहायला मिळणार आहे.
---------------
इच्छुकांचा पत्ता कट
सावंतवाडी नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी अनेक जण इच्छुक होते; परंतु महिला आरक्षण पडल्याने अनेक इच्छुकांचा पत्ता आपोआप या ठिकाणी कट झाला आहे. भारतीय जनता पार्टी, शिंदे शिवसेना तसेच महाविकास आघाडीच्या माध्यमातूनही काहींची नावे चर्चेत होती; परंतु आता त्या ठिकाणी महिला आरक्षण पडल्याने त्यांची संधी आपोआप हुकली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.