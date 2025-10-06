संगमेश्वर-फुणगुसमध्ये भाजपच्या दणक्याने आरोग्य प्रशासन नरमले
rat6p8.jpg-
96782
संगमेश्वरः उपोषणाला बसलेले मिथून निकम आणि सहकाऱ्यांशी चर्चा करताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी अनिरूद्ध आठल्ये.
----------
भाजपच्या दणक्याने आरोग्य प्रशासन नरमले
फुणगूस आरोग्य केंद्र; डॉक्टर, कर्मचारी मुख्यालयी थांबणार, उपोषण स्थगित
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. ६ः फुणगूस प्राथमिक आरोग्यकेंद्राच्या अनागोंदी आणि ढिसाळ कारभाराविरोधात डिंगणीचे उपसरपंच तथा भाजपचे तालुका उपाध्यक्ष मिथुन निकम यांनी थेट उपोषणाचे हत्यार उपसले. भाजप जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य राकेश जाधव त्यांच्या मदतीला धावले आणि आरोग्ययंत्रणेची धावपळ उडाली. अखेर जिल्हा आरोग्य अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी उपोषणस्थळी धाव घेऊन सर्व मागण्या मान्य करून लेखी आश्वासन दिल्यानंतर उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले. सात दिवसात कार्यवाही झाली नाही तर पुन्हा उपोषण सुरू करण्याचा इशारा मिथुन निकम यांनी दिला.
संगमेश्वर तालुक्यातील फुणगूस येथील प्राथमिक आरोग्यकेंद्र हे खाडीभागातील सुमारे १८ गावांसाठी सेवा देणारे शासकीय आरोग्यकेंद्र आहे. तसेच ४ उपकेंद्रदेखील आहेत; परंतु उपकेंद्र किती सुरू आणि किती बंद, याकडे आरोग्य विभागाचेच लक्ष नाही. फुणगूस प्राथमिक आरोग्यकेंद्राचा कारभार रामभरोसे सुरू आहे. दोन डॉक्टर असूनही एकही डॉक्टर रात्री हॉस्पिटलमध्ये उपलब्ध नसतो. या सर्व तक्रारींची दखल डिंगणीचे उपसरपंच निकम यांनी घेतली आणि उपोषणाला बसले. त्यामुळे आरोग्य विभागाची धावपळ उडाली.
अखेर जिल्हा आरोग्य अधिकारी अनिरूद्ध आठल्ये, तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मोरे यांनी उपोषणस्थळी धाव घेतली आणि चर्चेला सुरवात झाली. राकेश जाधव यांनी आरोग्ययंत्रणेला धारेवर घेतले. दोन डॉक्टर असून, मुख्यालयात एकही डॉक्टर का नाही0 लसीकरणाचा अहवाल द्या, उपकेंद्र किती सुरू आहेत आणि तिथे कोण कर्मचारी राहतात, याचा अहवाल द्या. फिरती मोहीम, गरोदर महिला संगोपन, सुविधा, क्षयरुग्ण मोहीम, कुपोषण मोहीम, शासनाच्या किती मोहीम येथे राबवल्या जातात, त्याची माहिती मिथुन निकम व राकेश जाधव यांनी मागितल्यानंतर आरोग्य प्रशासन जणू हतबल झाले. त्यामुळे आरोग्य अधिकाऱ्यांनी थेट सर्व मागण्या मान्य करत उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली; परंतु फक्त आश्वासन नको, लेखी पत्र द्या आणि ते आताच हवे, अशी मागणी मिथुन निकम यांनी केली.
चौकट
सखोल चौकशीचे आरोग्य अधिकाऱ्यांचे आश्वासन
जिल्हा आरोग्य अधिकारी अनिरूद्ध आठल्ये यांनी कामचुकार व लसीकरण मोहिमेत अनागोंदी कारभाराबाबत सखोल चौकशी करून कारवाई केली जाईल. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत तक्रारी आहेत त्यांची चौकशी करून कारवाई केली जाईल आणि विशेष म्हणजे कर्मचारी व डॉक्टर मुख्यालयातच थांबतील, असे लेखी आश्वासन उपोषणकर्ते मिथुन निकम, भाजप पदाधिकारी व ग्रामस्थांना दिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.