चिपळूण ः जिल्हा पुनर्वसन समिती सदस्यपदी नीलेश कदम
ratchl61.jpg
96890
नीलेश कदम
---------------
जिल्हा पुनर्वसन समिती
सदस्यपदी नीलेश कदम
चिपळूणः तालुक्यातील कोळकेवाडीचे माजी सरपंच नीलेश कदम यांची जिल्हा पुनर्वसन समिती सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे विविध प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही समिती स्थापन केली आहे. कदम हे अलोरे, कोळकेवाडी, पोफळी परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध समस्या मार्गी लागण्यासाठी गेली काही वर्षे सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांचा पुरेपूर अभ्यास करून मंत्रालयापर्यंत विविध बाबींचा पाठपुरावा करत आहेत. जिल्हा पुनर्वसन समितीत अध्यक्ष म्हणून अप्पर जिल्हाधिकारी, सचिव जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, प्रकल्प सुरू असलेल्या विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भूसंपादन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याशिवाय अशासकीय सदस्य म्हणून जिल्ह्यातील चौघांची नियुक्ती झाली असून, त्यात चिपळूण तालुक्यातून कदम यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.