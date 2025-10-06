गुहागर-कार्तिकी भोसले, समिधा चव्हाण प्रथम
कार्तिकी भोसले, समिधा चव्हाण
‘रिगल’च्या निबंध स्पर्धेत प्रथम
गुहागर, ता. ६ : रिगल एज्युकेशन सोसायटी, रिगल कॉलेज शृंगारतळी आयोजित तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धेच्या विजेत्यांचा बक्षीस वितरण सोहळा उत्साहात झाला. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अशा दोन गटांमध्ये झालेल्या निबंध स्पर्धेमध्ये तालुक्यामधील दहा माध्यमिक तसेच पाच उच्च माध्यमिक शाळांमधील एकूण ३०० विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला होता.
या वेळी आबलोली सरपंच वैष्णवी नेटके, पाटपन्हाळे उपसरपंच आसिम साल्हे, जामसूत विद्यामंदिरचे उपमुख्याध्यापक एस. आर. कदम उपस्थित होते. स्पर्धेमध्ये माध्यमिक गटामध्ये कार्तिकी भोसले, श्रेया अवेरे, शौर्या पालशेतकर यांनी अनुक्रमे क्रमांक मिळवले. उच्च माध्यमिक गटामध्ये समिधा चव्हाण, श्रद्धा टाणकर, ऋचा जाधव यांना अनुक्रमे क्रमांक मिळाले. सर्व सहभागी विद्यार्थ्यांना सहभाग प्रमाणपत्र देण्यात आले. बक्षिसांचे स्वरूप रोख रुपये, सन्मानचिन्ह व प्रमाणपत्र असे होते.
