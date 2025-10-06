खड्ड्यांमुळे महामार्ग बनला जीवघेणा
फोंडाघाटवासीयांचा उपोषणाचा इशारा; ‘बांधकाम’ला निवेदन
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. ६ ः देवगड-निपाणी राष्ट्रीय महामार्गावरील फोंडातिठा ते घाटपायथा तसेच हुंबरट तिठा ते करुळमार्गे फोंडा तिठा हा रस्ता गेल्या काही महिन्यांपासून खड्ड्यांमुळे जीवघेणा बनला आहे. या रस्त्याची पंधरा दिवसांत दुरूस्ती न झाल्यास बांधकाम कार्यालयासमोर उपोषण छेडण्याचा इशारा आज फोंडाघाटवासीयांनी दिला.
फोंडाघाट येथील सामाजिक कार्यकर्ते विशाल रेवडेकर, समाजसेवक भाई हळदीवे, संदेश पटेल, पंढरीनाथ उर्फ भाई गुरव, दिलीप साटम, महेश रेवडेकर, विजय शिंदे, समीर मर्ये, सिद्धेश राणे, प्रतिभा अवसरे, माधवी दळवी, संजना कोलते आदींनी बांधकामचे उपकार्यकारी अभियंता श्रीनिवास बासुतकर यांची भेट घेतली. यावेळी १५ दिवसांत दोन्ही रस्त्यांवरील खड्डे न भरल्यास शासकीय विश्रामगृहासमोर आमरण उपोषण छेडण्याचा इशारा दिला.
फोंडाघाट रस्त्यावरून रोज शालेय बस, प्रवासी वाहने, रुग्णवाहिका, खासगी व शासकीय एसटी बस तसेच मालवाहतूक गाड्यांचा मोठ्या प्रमाणावर वावर असतो. मात्र, रस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. पावसाळ्यात रस्त्याची डागडुजी होणे आवश्यक होते. मात्र, महामार्ग विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले, असा आरोप करत ग्रामस्थांनी उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला. बांधकाम विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता श्रीनिवास बासुतकर यांनी हुंबरट ते फोंडातिठा आणि फोंडातिठा ते घाटपायथा हा रस्ता सुरक्षित आणि निर्धोक करून देण्याची ग्वाही दिली.
