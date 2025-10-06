राजापुरात महिलांना नगराध्यक्षपदाची सुवर्णसंधी
राजापुरात महिलांना नगराध्यक्षपदाची संधी
इच्छुक पुरुष उमेदवार नाराज ; मोर्चेबांधणी सुरू
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. ६ ः राजापूर पालिकेच्या निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाल्याने अनुकूल आरक्षणासाठी देव पाण्यात ठेवून राहिलेल्या इच्छुकांच्या आशा-आकांक्षावर पाणी फेरले आहे.
इच्छुक पुरुष उमेदवारांना नगराध्यक्षपदाचे दरवाजे बंद झाले असले तरी महिलांना नगराध्यक्षपद भूषवण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.
निवडणुकीसाठी पालिकेची प्रभागरचना निश्चित झाली असून, आज नगराध्यक्षपदाची सोडत आज झाली. जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये नगर पालिकेची निवडणूक नेहमीच चुरशीची होते. या निवडणुकीमध्ये वर्चस्व राखून राजापूर पालिकेवर वर्चस्व राखण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये चढाओढ पाहायला मिळाली आहे. गेल्या तीन-चार वर्षांमध्ये राज्याच्या राजकारणात घडामोडी घडून मोठे राजकीय फेरबदल झाले असले तरी, त्याचा फारसा परिणाम पालिकेच्या राजकारणावर झालेला नाही. त्यामुळे राजापूर पालिका ताब्यात घेण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांकडून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. राजकीय पक्षांसोबत नगराध्यक्ष असो वा नगरसेवक या पदांसाठी इच्छुक असलेल्यांकडूनही मोर्चेबांधणी सुरू आहे. महिला आरक्षणामुळे सक्षम महिला उमेदवारांचा शोध घेण्याचे आव्हान राजकीय पक्षांसमोर राहणार आहे.
चौकट
राजकारणात सक्रिय असलेल्या महिला
* भाजप- शिल्पा मराठे, श्रुती ताम्हणकर, शीतल पटेल
* काँग्रेस- स्नेहा कुवेस्कर, मुमताज काझी
* शिवसेना (ठाकरे गट)- प्रतीक्षा मांजरेकर, संगीता चव्हाण, कल्याणी रहाटे
* शिवसेना- सादिया काझी, शुभांगी सोलगांवकर, हर्षदा खानविलकर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.