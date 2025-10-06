मंडणगड तालुक्यातील पायाभूत सुविधांना प्राधान्य द्या
मंडणगड : आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना सूचना करताना खासदार सुनील तटकरे.
मंडणगडच्या पायाभूत सुविधांना प्राधान्य द्या
खासदार तटकरे ः कामचुकारपणा सहन करणार नाही
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. ६ ः मंडणगड तालुका सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने वाटचाल करत असला, तरी प्रशासकीय यंत्रणेत समन्वय आणि कामकाजात गती आवश्यक आहे. तालुक्यातील पायाभूत सुविधा आणि लोकांच्या मूलभूत प्रश्नांना प्राधान्य द्या, अशा थेट सूचना खासदार सुनील तटकरे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. कामचुकारपणा आणि निष्काळजीपणा सहन केला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
मंडणगड नगरपंचायत सभागृहात सोमवारी (ता. ६) आयोजित तालुका आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला प्रांताधिकारी डॉ. विजय सूर्यवंशी, तहसीलदार अक्षय ढाकणे, गटविकास अधिकारी सुनील खरात, मुख्याधिकारी महादेव रोडगे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बाबाजी जाधव, महिला जिल्हाध्यक्षा साधना बोत्रे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य प्रकाश शिगवण, माजी सभापती भाई पोस्टुरे, तालुकाध्यक्ष मुझफ्फर मुकादम, संदीप राजपुरे, नगराध्यक्षा सोनल बेर्डे, उपनगराध्यक्ष वैभव कोकाटे आदी उपस्थित होते.
पाणीपुरवठा विभागाच्या आढाव्यात तालुक्यातील १०२ जलजीवन मिशन योजना चर्चेत आल्या. सुमारे ४४ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार असून, त्यापैकी २५ कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. तथापि, बाणकोट प्रादेशिक नळपाणी योजना, आंबवली, जावळे आणि कुडूक खुर्द येथील योजना तसेच मंडणगड नगरपंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजनेबाबत नागरिकांनी गंभीर तक्रारी मांडल्या. यावर खासदार तटकरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
चौकट
महावितरणच्या कामांवर नाराजी
राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम चालू हंगामात पूर्ण करण्याचे निर्देश देताना विलंबाबाबत तटकरे यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. महावितरण विभागाच्या प्रलंबित कामांवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाला एएमसीअंतर्गत खड्डे बुजवण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश तटकरे यांनी दिले.
