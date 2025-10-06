नगराध्यक्ष आरक्षणानंतर मालवणात दिग्गजांना धक्का
नगराध्यक्ष आरक्षणानंतर
मालवणात दिग्गजांना धक्का
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ६ ः राजकीय वर्तुळात अनेक दिवसांपासून उत्सुकता आणि धाकधूक निर्माण करणाऱ्या येथील नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण आज जाहीर झाले आणि अनेकांना अनपेक्षित धक्का बसला. मंत्रालयात झालेल्या सोडत प्रक्रियेत हे महत्त्वाचे पद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित केले आहे. या अनपेक्षित आरक्षणामुळे मालवणच्या राजकारणात मोठे बदल झाले आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या अनेक दिग्गज पुरुष आणि महिला उमेदवारांचे पत्ते क्षणार्धात कट झाले. यामुळे त्यांच्या आशा-आकांक्षांवर पाणी फेरले गेले आहे. इच्छुकांमध्ये सकाळपासून असलेल्या ‘आरक्षण काय पडणार?’ या चिंतेचे रूपांतर आता ‘कही खुशी, कही गम’ अशा संमिश्र वातावरणात झाले आहे.
मालवण पालिकेची मुदत डिसेंबर २०२१ मध्येच संपल्याने गेली चार वर्षे पालिकेचा कारभार प्रशासकांच्या हाती होता. त्यामुळे शहरातील अनेक विकासात्मक कामे रखडल्याच्या तक्रारी होत्या. आता आरक्षण जाहीर झाल्याने, पालिकेची निवडणूक लवकरच लागणार या आशेने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आणि राजकीय पक्षांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. जनतेतून थेट निवडल्या जाणाऱ्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण ओबीसी महिलांसाठी झाल्याने आता या महत्त्वाकांक्षी पदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. यापूर्वी शैलजा कवटकर, सुरेखा सरमळकर, रंजना गावकर आणि अर्चना मिठबावकर यांसारख्या महिलांनी नगराध्यक्ष म्हणून काम पाहिले आहे. सत्ताधारी तसेच विरोधी गटातून ओबीसी महिला चेहरा कोण असेल? कोणाला संधी मिळेल? या नव्या समीकरणांमुळे येत्या काळात मालवणच्या राजकारणाला कोणती कलाटणी मिळते, हे पाहणे खरोखरच औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
