वैभववाडी नगराध्यक्षपदासाठी होणार चुरस
पद खुले ः दिग्गजांकडून छुप्या मोर्चेबांधणीला सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. ६ ः वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष पद सर्वसाधारण पदासाठी खुले झाले असून थेट निवडणूक होणार असल्याने इच्छुकांकडून आतापासूनच मोर्चेबांधणीला सुरुवात होणार आहे. निवडणुकीला दोन वर्षे असली तरी इच्छुकांकडून आतापासूनच रणनीती आखली जाण्याची शक्यता आहे.
वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीची स्थापना २०१४ मध्ये झाली. पहिली निवडणूक नोव्हेंबर २०१५ मध्ये झाली. पहिल्या अडीच वर्षांकरिता नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले होते, तर दुसऱ्या अडीच वर्षांसाठी इतर मागास प्रवर्गातील महिलेसाठी आरक्षित झाले. पहिल्या पंचवार्षिकची मुदत २०२० मध्ये संपली. मात्र, त्याचवेळी कोरोनाचे संकट उभे राहिले. त्यामुळे दोन वर्षांनंतर २०२२ मध्ये नगरपंचायतीची निवडणूक झाली. २०२२ ते २०२७ करिता नगरपंचायतीचे आरक्षण सर्वसाधारण महिलांसाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीतून निवडून आलेल्या अनेक मातब्बरांना उपनगराध्यक्ष आणि विषय समिती सभापतीपदावरच समाधान मानावे लागले. त्यामुळे २०२७ ते २०३२ च्या नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
आजच्या आरक्षण सोडतीत वाभवे वैभववाडी नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता खुले झाले आहे. त्यातच नगरपंचायत स्थापन झाल्यापासून आगामी निवडणूक प्रथमच थेट होणार आहे. त्यामुळे गेल्या सात-आठ वर्षांपासून नगराध्यक्षपदाची मनिषा बाळगून असलेल्यांकडून आता मोर्चेबांधणीला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे पुढील दोन वर्षांत नगरपंचायतीत कार्यरत असलेले पदाधिकारी, नगरसेवक आणि इतर इच्छुक आतापासूनच कामाला लागतील, अशी चिन्हे आहेत. वैभववाडीत सतरा प्रभाग आहेत. सद्यस्थितीत एक नगरसेवक वगळला तर उर्वरित १६ नगरसेवक भाजपाचे आहेत. त्यामुळे नगरपंचायतीवर एक हाती सत्ता भाजपची आहे. वाभवे वैभववाडी शहराचा विचार करता अजूनही शहरात गावाचे अस्तित्व टिकून आहे. १७ पैकी ६ प्रभागांवर गाव म्हणून प्रभाव दिसून येतो. उर्वरित प्रभागांत पूर्णतः शहरीकरण झाले आहे. त्यामुळे पुढील निवडणुकीत या सर्व गोष्टींवरून निवडणूक रणनीतीचे आखाडे बांधले जाणार आहेत. त्यामुळे आरक्षणानंतर खऱ्या अर्थाने नगरपंचायतीतील हालचाली वाढण्याची चिन्हे आहेत.
