खेडमध्ये अनिल परब यांना ‘जोडे मारो’ आंदोलन
-rat६p२४.jpg-
२५N९६९०८
खेड ः अनिल परब यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारो आंदोलन करताना पदाधिकारी.
-----------
खेडमध्ये अनिल परब यांचा निषेध
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ६ : माजी पर्यावरणमंत्री आणि शिवसेना नेते रामदास कदम यांच्यावर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी केलेल्या गलिच्छ आणि वैयक्तिक आरोपांच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. ६) शहरात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. शिवसेना तालुकाप्रमुख सचिन धाडवे यांच्या नेतृत्वाखाली महिला पदाधिकाऱ्यांनी व कार्यकर्त्यांनी प्रतिकात्मक पुतळ्याला जोडे मारो आंदोलन करून अनिल परब यांच्या वक्तव्याचा निषेध नोंदवला.
अनिल परब यांनी रामदास कदम यांच्यावर वैयक्तिक स्तरावर आणि त्यांच्या कुटुंबावर घाणेरडे आरोप केल्याचा आरोप शिवसेनेच्या शिंदे गटाने केला आहे. राजकारण करताना वैचारिक विरोध अपेक्षित असतो; मात्र प्रत्येकवेळी कुटुंबावर टीका करून राजकारणाला गलिच्छ वळण देण्याचा प्रकार अमान्य असल्याचे मत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केले. या प्रसंगी सचिन धाडवे यांनी सांगितले, राजकारणात विचारांची लढाई असावी, वैयक्तिक आणि कौटुंबिक पातळीवर हल्ले करणे हे नीच राजकारणाचे उदाहरण आहे. अशा वक्तव्यांचा आम्ही तीव्र शब्दांत निषेध करतो. या आंदोलनात महिलांसह शिवसैनिक सहभागी झाले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.