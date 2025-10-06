लांजा नगराध्यक्षपदासाठी सहचारिणीसाठी मोर्चेबांधणी
लांजा नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेसाठीच
पुरुष उमेदवारांचा हिरमोड ; पक्षांसमोर निवडीचे आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ६ ः लांजा नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाल्यामुळे पुरुष उमेदवारांचा हिरमोड झाला असला तरीही अनेकजण आपल्या पत्नीला नगराध्यक्ष बनवण्यासाठी प्रयत्न करणार आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांसमोरील डोकेदुखी अधिकच वाढेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
लांजा नगरपंचायतीचा कार्यकाळ संपून जवळपास सात महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे. त्यामुळे सध्या नगरपंचायतीवर प्रशासक आहे. नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत आणि विशेषतः नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण नेमके काय पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. नगराध्यक्षपदासाठी अनेक मातब्बर उमेदवार गुडघ्याला बाशिंग बांधून होते. काहींनी आपल्याला मिळाले नाही तर किमान आपल्या पत्नीसाठी तरी नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळेल या दृष्टीने मोर्चेबांधणी केली होती. आज मंत्रालयातून लांजा नगरपंचायतीचे नगराध्यक्षपद हे सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षित झाल्याचे जाहीर केल्यानंतर इच्छुक असलेल्या पुरुष उमेदवारांनी पत्नीचे नाव पुढे करण्याची तयारी सुरू केली आहे. आगामी काळात आपल्या पत्नीला उमेदवारी मिळावी यासाठी ते पक्षनेतृत्वाकडे आग्रही भूमिका मांडतील; पण सर्वच पक्षांकडे या पदासाठी महिला उमेदवारांची मोठी गर्दी आहे. त्यामुळे इच्छुकांच्या भाऊगर्दीमध्ये कोणाच्या वाटेला हे पद येणार आणि कोणाचा पत्ता कट होणार, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. तूर्तास सध्यातरी नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर प्रत्येकजण तयारीला लागला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.