उबाठा - शिवसेनेमध्ये वादाचा मार्ग खड्ड्यांचा
रत्नागिरी ः शिरगाव ते तिवेंडीवाडी या अल्पावधीत खराब झालेल्या रस्त्याविरूद्ध शिवसेनेने आंदोलन केले.
शिवसेनेचा खड्ड्यात झाडे लावून निषेध
शिरगावातील रस्त्यावरून आंदोलन ; दोन्ही सेनेत वादाची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ७ ः तालुक्यातील शिरगाव शेतीफार्म ते तिवेंडीवाडी रस्त्याची खड्डे पडून दुरवस्था झाली आहे. पावसाळ्यापूर्वी रस्त्याचे डांबरीकरण केले होते; परंतु दर्जा नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करत आज शिवसेनेने आंदोलन करून खड्ड्यांमध्ये झाडे लावून निषेध केला. माजी आमदार आणि ठाकरे शिवसेनेचे उपनेते बाळ माने यांच्या कंपनीने केलेले हे काम निकृष्ट असल्याचा आरोप शिवसेना उपविभागप्रमुख तुषार उर्फ भैय्या शिंदे यांनी केला. यामुळे ठाकरे आणि शिवसेनेमध्ये वाद पेटून ते आमनेसामने ठाकण्याची शक्यता आहे.
काही दिवसांपूर्वीच ठाकरे गट शहरात पडलेल्या खड्ड्यांविरूद्ध चक्काजाम आंदोलन केले होते. यामुळे राजकीय वातावरण काहीसे तापले आहे. पाऊस उघडल्यामुळे शहरातील खड्डे भरण्यास सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज शिवसेना शिरगाव येथील एका रस्त्याच्या कामाविरूद्ध रस्त्यावर उतरली. सुमारे २० लाखांचे हे आठशे मीटरचे डांबरीकरणाचे काम होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शिवसेनेचे उपनेते बाळ माने यांच्या पत्नीच्या नावे असलेल्या कंपनीने हे काम केले आहे. पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या या कामाला लगेच खड्डे पडले आहेत. हे काम दर्जाहीन असल्यामुळे ही परिस्थिती आल्याचा आरोप भैय्या शिंदे यांनी करत या रस्त्यावर आंदोलन केले. ठेकेदार कंपनीविरूद्द घोषणाबाजी केली. रस्त्यातील खड्ड्यामध्ये झाडे लवून निषेध व्यक्त केला. या वेळी अभिजित शिंदे, गणेश भरणकर, बाबू नेरकर, सुजित शेट्ये, मयूर तांडेल आदी उपस्थित होते. शिवसेनेनेच्या या आंदोलनामुळे उबाठा विरूद्ध शिवसेना असा वाद विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे.
......माफी मागा अन्यथा दावा
ज्या ठिकाणी आंदोलन झाले त्या ठिकाणचा रस्ता आमच्या कंपनीद्वारे करण्यात आलेला नाही. काही व्यक्तींनी लोकप्रियतेसाठी व स्वप्रसिद्धीसाठी हे आंदोलन केले, हे दिसून येते. ज्या व्यक्तींचा सदरहू चुकीच्या माहितीद्वारे आंदोलन करून व जाणूनबुजून स्वप्रसिद्धीसाठी आमच्या कंपनीची व मालकांची बदनामीचा प्रयत्न चालू असून, त्यांनी तत्काळ २ तासामध्ये जाहीर माफी मागावी, अन्यथा आम्ही कायदेशीररित्या अब्रुनुकसानीचा दावा करू, असा इशारा बाळ माने यांनी दिला आहे.
