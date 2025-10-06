धान्य आणायला निघालेला अंध प्रवासी काळाने गाठला
96958
धान्य आणायला निघालेला
अंध प्रवासी काळाने गाठला
तुतारी एक्स्प्रेसमधून पडून मृत्यू
कणकवली, ता. ६ : तुतारी एक्स्प्रेसमधून सावंतवाडी ते मुंबई असा प्रवास करणारे सुधाकर उर्फ सुधीर बुधाजी गवस (वय ४६, रा. सासोली, ता. दोडामार्ग) हे रेल्वेतून खाली कोसळल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता.४) सायंकाळी सव्वा सातच्या सुमारास रेल्वे मार्गावरील नागवे ब्रिजखाली घडली. त्यांचा मृतदेह आज (ता.६) सकाळी आढळला. येथील पोलिस ठाण्यात या घटनेची आकस्मिक मृत्यू अशी नोंद झाली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुधीर हे अंध होते. काही संस्थांच्या माध्यमातून मिळणारे धान्य आणण्यासाठी दर महिन्याला ते मुंबईला जात. शनिवारी ४ ऑक्टोबरला ते तुतारी एक्स्प्रेसमधून मुंबईला धान्य आणण्यासाठी जात होते. कणकवली रेल्वे स्थानकापासून एक किलोमिटर अंतरावर तुतारी एक्स्प्रेस आली असता ते रेल्वे डब्यातून खाली कोसळले. काही वेळाने सुधीर डब्यात नसल्याचे त्यांच्या समवेत असलेल्या सहकाऱ्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी याबाबतची माहिती रेल्वेच्या १३९ क्रमांकावर दिली. त्यानुसार रेल्वे सुरक्षा बलाचे निरीक्षक राजेश सुरवाडे, सहाय्यक उपनिरीक्षक दुर्गेश यादव, हवालदार मेलशिंगरे आदींनी काल (ता.५) कणकवली ते नांदगाव या दरम्यानच्या रेल्वे ट्रॅक परिसरात सुधीर यांचा शोध घेतला. मात्र, रविवारी दिवसभरात सुधीर यांचा शोध लागला नाही. आज सकाळपासून पुन्हा एकदा रेल्वे सुरक्षा बलाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कणकवली रेल्वे स्थानक ते नागवे हद्दीपर्यंत शोधमोहीम सुरू केली. यावेळी नागवे येथील रेल्वे पुलाखालील नाल्यामध्ये एक मृतदेह आढळला. कणकवली पोलिस ठाण्याचे हवालदार चंद्रकांत झोरे व अन्य पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. सुधीर यांच्या नातेवाईकांनाही घटनास्थळी बोलावले. त्यांनी पाहणी करून हा मृतदेह सुधीर यांचाच असल्याचे स्पष्ट झाले.
