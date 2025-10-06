खेड ः नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेकडे
खेडचे नगराध्यक्षपद
सर्वसाधारण महिलेकडे
खेड, ता. ६ : खेडचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण महिलेकडे जाणार आहे. नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत आज मुंबई मंत्रालय येथे काढण्यात आली. त्यात खेडसाठी (सर्वसाधारण महिला) असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. यापूर्वी २००१ मध्ये पहिल्यांदा सर्व साधारण महिला असे आरक्षण पडले होते. या वेळी शिवसेनेच्या वैशाली कवळे या नगराध्यक्षपदावर विराजमान झाल्या होत्या. या वेळी पुन्हा एकदा महिला सर्वसाधारण महिलेला हे पद मिळाल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आपले उमेदवार शोधण्यात गुंतले आहेत.
मागील निवडणुकीत नागरिकांचा मागास प्रवर्ग असे आरक्षण होते. त्या वेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे वैभव खेडेकर हे निवडून आले होते. त्यांच्या विरोधात शिवसेनेतर्फे माजी नगराध्यक्ष बिपिन पाटणे यांनी निवडणूक लढवली होती. वैभव खेडेकर यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर सुमारे चार वर्षानंतर आता निवडणुका होणार आहेत. खेडेकर यांना मनसेतून बडतर्फ केल्याने त्यांनी भारतीय जनता पक्षामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे भाजपचे खेडमध्ये वजन वाढलेले आहे. राज्यात जरी शिवसेना आणि भाजप यांची युती असली तरी खेडमध्ये युती होईल, अशी चिन्हे दिसत नाहीत. आजच्या आरक्षण सोडतीमुळे खेडेकर यांनी फटाके फोडून व पेढे वाटून आनंद साजरा केला आहे.
