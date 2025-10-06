-सर्वसाधारण आरक्षणामुळे चिपळुणात आनंद
चिपळूणमध्ये नगराध्यक्षपद खुलं
इच्छुकांची भाऊगर्दी ; मोर्चेबांधणीला वेग
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ६ : तब्बल १३ वर्षानंतर चिपळूण नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण वर्गासाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे आरक्षण सोडतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या खुल्या वर्गातील इच्छुकांनी आनंद व्यक्त करत तयारी सुरू केली आहे तर नगराध्यक्ष पद अनारक्षित असल्याने प्रत्येक पक्षात आता इच्छुकांची भाऊगर्दी होणार होण्याची शक्यता असून, काही नावेदेखील समोर येऊ लागली आहेत.
२००६ मध्ये चिपळूण नगरपरिषदेचे नगराध्यक्षपद सर्वसाधारण वर्गासाठी खुले झाले होते; परंतु त्या वेळी काँग्रेस, शिवसेना आणि अपक्ष अशी वेगळी आघाडी निर्माण झाली आणि काँग्रेसच्या हेमलता बुरटे या नगराध्यक्ष पदावर विराजमान झाले. अर्थात, त्या वेळी नगरसेवकामधून नगराध्यक्ष निवडण्याची प्रक्रिया होती. अडीच वर्षानंतर आघाडी संपुष्टात आली आणि राष्ट्रवादीचे अजमल पटेल यांना अडीच वर्ष नगराध्यक्ष पदावर काम करण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर मात्र सलग १० वर्ष नगराध्यक्ष पद महिलावर्गासाठी आरक्षित पडले होते. २०२१ रोजी पंचवार्षिक मुदत संपल्यानंतर गेल्या तीन वर्षाहून अधिक काळ प्रशासकीय कारभार सुरू आहे. दुपारी आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर इच्छुकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. खुल्या वर्गासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षात इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने सहाजिकच इच्छुकांची नावेदेखील लगेच चर्चेत आली आहेत.
