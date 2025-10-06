संशयिताच्या कोठडीत दोन दिवसांची वाढ
संशयिताच्या कोठडीत
दोन दिवसांची वाढ
कुडाळ ः घावनळे-वायंगणवाडी येथील दिक्षा तिमाजी बागवे (वय १७) हिच्या खूनप्रकरणी संशयित कुणाल कृष्णा कुंभार (वय २२, रा. गोठोस-मांडशेतवाडी) याची पोलिस कोठडी आणखी दोन दिवसांनी वाढविली. कुडाळ न्यायालयाने आज हा निर्णय दिला. दिक्षा बागवे हिचा मृतदेह वाडोस बांटमाचा चाळा परिसरातील शेतमांगरात सापडला होता. तपासादरम्यान पोलिसांनी दिक्षाशी शेवटचा संपर्क असलेल्या आणि चौकशीसाठी तीन वेळा पोलिस ठाण्यात हजर राहिलेल्या कुणालवर संशय घेतला होता. अखेर चौकशीत त्याने गुन्हा केल्याचे कबूल केल्यानंतर त्याला अटक केली होती. त्याला प्राथमिक तपासासाठी न्यायालयाने सहा दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली होती. या कालावधीत पोलिसांनी घटनास्थळावरून आणि संशयिताकडून सुमारे १६ वस्तू जप्त केल्या; मात्र, दिक्षाची सुमारे ६ ग्रॅम वजनाची सोन्याची चैन अद्याप सापडलेली नाही. आज प्राथमिक कोठडी संपल्यानंतर अधिक तपासासाठी पोलिसांनी कोठडी वाढीची विनंती केली. न्यायालयाने ती मान्य करत दोन दिवसांची अतिरिक्त पोलिस कोठडी सुनावली, अशी माहिती कुडाळ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांनी दिली.
.........................
तिलारी मारहाणप्रकरणी
न्यायालयीन कोठडी
दोडामार्ग : तिलारी पाताडेश्वर येथे गोमांस वाहतूक संशयावरून झालेली मारहाण व मोटार जाळपोळ प्रकरणातील अकरा संशयितांना न्यायालयाने सोमवारपर्यंत (ता. १३) न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यांना सावंतवाडी येथील न्यायालयात हजर केले होते. याप्रकरणी पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत भाजप नगराध्यक्ष व तालुका मंडल अध्यक्षांसह पाच संशयितांना अटक केली होती. हे पाच संशयित सध्या चौदा दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या गुन्ह्यातील इतर ११ संशयितांना पोलिसांनी अटक करत शनिवारी (ता. ४) सावंतवाडी येथील न्यायालयात केले होते. न्यायालयाने त्यांना आजपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली होती. ही मुदत संपल्याने पोलिस कोठडीत असलेल्या भाजप युवा मोर्चा दोडामार्ग तालुकाध्यक्ष पराशर सावंत, मंडल उपाध्यक्ष आनंद तळणकर, साटेली भेडशी उपसरपंच यांचे पती गणपत डिंगणेकर, विशाल चव्हाण, प्रदीप गावडे, श्याम गोवेकर, महेश धर्णे, कलैय्या हिरेमठ, अरविंद धर्णे, जयदेव काळबेकर, सीताराम उर्फ राज तांबे या ११ संशयितांना आज सायंकाळी सावंतवाडी येथील न्यायालयात पुन्हा हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना सोमवारपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याचे पोलिस निरीक्षक हेमचंद्र खोपडे यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.