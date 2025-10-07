नगरसेवकपदासाठी आज आरक्षण सोडत
नगरसेवकपदासाठी
आज आरक्षण सोडत
रत्नागिरी : रत्नागिरी पालिकेच्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर झाले आहे. आता नगरसेवक पदासाठी प्रभागातील आरक्षणाची सोडत उद्या (ता. ८) सकाळी ११ वाजता पालिकेच्या संत गाडगेबाबा सभागृहात काढण्यात येणार आहे, असे आवाहन मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी सांगितले. पालिकेच्या २०२५ मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्येक प्रभागासाठी अनुसूचित जाती (महिला), अनुसूचित जमाती (महिला), नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (महिला) व सर्वसाधारण महिलेसाठी आरक्षण निश्चित करण्याकरिता सोडत काढली जाणार आहे. पालिकेच्या एकूण १६ प्रभागांमधून ३२ नगरसेवक निवडले जाणार आहेत. संत गाडगेबाबा सभागृहात ही सोडत काढली जाणार आहे. त्यानंतर ९ रोजी आरक्षण प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. आरक्षणाबाबत हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत कालावधी जाहीर केला आहे. इच्छुकांनी हरकती व सूचना मुख्याधिकारी यांच्याकडे निवडणूक कार्यालय किंवा संबंधित प्रभाग कार्यालयाच्या मुख्यालयात सादर कराव्यात, असे आवाहन मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी केले आहे.
पावसाळी वेळापत्रक
२०पासून संपुष्टात
खेड : पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीवर मात करून प्रवाशांच्या सुखकर प्रवासासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनाने १५ जूनपासून लागू केलेले पावसाळी वेळापत्रक यावर्षी २० ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात येणार आहे. दरवर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पावसाळी वेळापत्रकानुसार रेल्वेगाड्या धावत होत्या. यंदा ११ दिवसांचा कालावधी कमी झाल्याने प्रवाशांची विलंबाच्या प्रवासातून सुटका होणार आहे. पावसाळ्यात कोकण रेल्वेमार्गावर ६७६ कर्मचाऱ्यांची दिवसरात्र गस्त सुरू आहे. मडगावमध्ये २४ नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, असुरक्षित ठिकाणी २४ तास कर्मचाऱ्यांचा जागता पहारा सुरू आहे. दरवर्षी १० जूनपासून पावसाळी वेळापत्रकाची अंमलबजावणी करून रेल्वेगाड्या धीम्या गतीने धावत होत्या. यंदा १५ जूनपासून पावसाळी वेळापत्रकाची अंमलबजावणी करण्यात आली. यंदा २० ऑक्टोबरपर्यंतच पावसाळी वेळापत्रकानुसार गाड्या धावणार आहेत. त्यामुळे पावसाळी वेळापत्रक संपुष्टात आल्यानंतर रेल्वेगाड्या नियोजित वेगानुसार धावणार आहेत. यासाठी आणखी १४ दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दिव्यांग मुलांची
आज शोधमोहीम
रत्नागिरी ः जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांग मुले शोध व तपासणी मोहीम उद्या (ता. ८) सकाळी १० वाजता जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील जिल्हा शीघ्र निदान केंद्र येथे आयोजित करण्यात आली आहे. प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विनोद जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे आणि प्रकल्प संचालक जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र एस. डी. पाथरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा कार्यक्रम संपन्न होणार आहे, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव आर. आर. पाटील यांनी दिली आहे.
