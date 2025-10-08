लोकनृत्यात एस.एम.हायस्कूल प्रथम
उत्कृष्ट कलाकौशल्याने
जिंकली प्रेक्षकांची मने
कणकवली, ता. ८ ः राष्ट्रीय लोकसंख्या शिक्षण प्रकल्प २०२५-२६ अंतर्गत कणकवलीत जिल्हास्तरीय लोकनृत्य स्पर्धा झाली. यात शहरातील एस. एम. हायस्कूलच्या विद्यार्थिनींनी ‘पर्यावरण संरक्षण’ या विषयावर सादर केलेल्या बहारदार लोकनृत्याला प्रथम क्रमांक मिळाला. या नृत्याची विभागीय स्तरावरील स्पर्धेसाठी निवड झाली असून, विद्यार्थिनींनी उत्कृष्ट कलाकौशल्याने प्रेक्षकांची मने जिंकली.
या स्पर्धा येथील विद्यामंदिर माध्यमिक विद्यालयात झाल्या. विजेत्या संघात मनस्वी आरोलकर, दीपिका आंगणे, अस्मि तांबे, निधी काणेकर, चैत्राली दवडते आणि निधी बोडेकर या विद्यार्थीनी सहभागी झाल्या होत्या. त्यांना प्रांजल पराडकर या शिक्षिकेचे मार्गदर्शन लाभले. पार्श्वगायनाची जबाबदारी स्वरा कोळापटे, ममता राणे, मनस्वी पुजारी, श्रुती तावडे आणि इरा गावडे यांनी निभावली. संगीतसाथ रूद्रांग पवार, आर्यन परब आणि स्वानंद काणेकर यांनी केली. गीत मार्गदर्शन श्री. योगेश बोरचाटे यांनी केले. कणकवली शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. संदीप सावंत, सचिव मा. श्री. डी. एम. नलावडे, उपकार्याध्यक्ष डॉ. एस. एन. तायशेटे, उपकार्याध्यक्ष एम. ए. काणेकर, मुख्याध्यापक श्री. बोडके सर, उपमुख्याध्यापक श्री. प्रधान सर, पर्यवेक्षक श्री. कदम आदींनी विद्यार्थिनींचे अभिनंदन केले.
