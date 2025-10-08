काँग्रेस कार्यकर्त्यांना सावंतवाडीत मार्गदर्शन
सावंतवाडीः काँग्रेस शिबिरात मार्गदर्शन करताना मान्यवर.
काँग्रेस कार्यकर्त्यांना
सावंतवाडीत मार्गदर्शन
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ः आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपरिषद निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सावंतवाडी तालुका काँग्रेसचे एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिर पार पडले. यावेळी निवडणूक निरीक्षक, बुथ एंजट आणि प्रमुख पदाधिकारी यांना महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या.
या शिबिरास जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष इर्शाद शेख, जिल्हा कार्याध्यक्ष विलास गावडे, तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष महेंद्र सांगेलकर, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अॅड. दिलीप नार्वेकर, शहर अध्यक्ष राघवेंद्र नार्वेकर, जिल्हा सरचिटणीस रवींद्र म्हापसेकर उपस्थित होते. या महत्त्वाच्या शिबिरासाठी वेंगुर्ले तालुका काँग्रेसचे अध्यक्ष विधाता सावंत यांनी मार्गदर्शक म्हणून कार्यकर्त्यांना महत्त्वपूर्ण माहिती दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनातून आगामी निवडणुकीसाठी रणनीती आखण्यास मदत होणार असल्याचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सांगितले.
शिबिरात युवक काँग्रेस शहर अध्यक्ष बासिप पडवेकर, शिवा गावडे, माया चिटणीस, ओबीसी शहराध्यक्ष संतोष मडगावकर, सुमेधा सावंत, विठ्ठल केदार यांच्यासह तालुका काँग्रेस कमिटीचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सूत्रसंचालन रवींद्र म्हापसेकर यांनी केले. आभार राघवेंद्र नार्वेकर यांनी मानले. हे प्रशिक्षण शिबिर आगामी निवडणुकांसाठी काँग्रेस कार्यकर्त्यांना सज्ज करणारे ठरले आहे.
