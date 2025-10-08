सावंतवाडी मुक्ताई अकॅडमीचे राष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेत यश
गोवाः बाळकृष्ण पेडणेकरला पारितोषिक देताना गोवा बुद्धिबळ संघटनेचे पदाधिकारी.
सावंतवाडी मुक्ताई अकॅडमीचे
राष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेत यश
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ः येथील राष्ट्रीय बुद्धिबळ खेळाडू बाळकृष्ण पेडणेकर याने मडगाव (गोवा) येथील केपे तालुक्यात झालेल्या आठव्या चंद्रकांत नाईक मेमोरियल राष्ट्रीय फिडे रेटिंग रॅपिड बुद्धिबळ स्पर्धेत खुल्या गटात सोळावा क्रमांक पटकावला. गोव्यासोबत इतर राज्यांतील तीनशे खेळाडूंनी स्पर्धेत सहभाग घेतला होता.
बाळकृष्णने नेहमीप्रमाणेच उत्कृष्ट खेळ करत नऊ फेऱ्यांमध्ये सहा फेऱ्या जिंकून आणि दोन फेऱ्या बरोबरीत सोडवून सात गुण केले. गोवा राज्य बुद्धिबळ संघटनेचे पदाधिकारी किशोर बांदेकर, उदयोजक समीर नाईक, आंतरराष्ट्रीय पंच संजय कवळेकर आदी मान्यवरांच्या हस्ते बाळकृष्णला रोख रक्कम आणि चषक देऊन गौरविण्यात आले. स्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या मुक्ताई अकॅडमीच्या पुष्कर केळुसकर, हर्ष राऊळ, अथर्व वेंगुर्लेकर, ब्रुंधव कोटला, पूर्वांक कोचरेकर, विघ्नेश अंबापूरकर, प्रज्वल नार्वेकर, चिदानंद रेडकर, विराज दळवी, लिएण्डर पिंटो आदी विदयार्थ्यांनी दमदार कामगिरी केली.
दुसऱ्यांदाच राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभाग घेतलेल्या आठ वर्षीय पूर्वांकने पाच आंतरराष्ट्रीय रेटेड खेळाडूंवर आश्चर्यकारक विजय मिळवून पाच गुणांची कमाई केली. आठ वर्षीय विघ्नेश आणि हर्ष, ब्रुंधव, अथर्व या विदयार्थ्यांनी देखील आंतरराष्ट्रीय रेटेड खेळाडूंवर विजय मिळवले. सर्व स्तरातून बाळकृष्ण आणि ॲकेडमीच्या सर्व विदयार्थ्यांचे कौतुक करण्यात येत आहे.
