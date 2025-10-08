डॉ. दत्ता सामंत प्रशालेचा जलतरण स्पर्धेत दबदबा
सिंधुदुर्गनगरीः जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धेत डॉ. दत्ता सामंत न्यू इंग्लिश स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी यश मिळविले.
मालवण, ता. ८ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय यांच्यावतीने जिल्हा क्रीडा संकुल जलतरण तलाव येथे आयोजित जिल्हास्तरीय जलतरण स्पर्धेत देवबाग येथील डॉ. दत्ता सामंत न्यू इंग्लिश स्कूलच्या बाल गट, कनिष्ठ गटातील विद्यार्थ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. वैयक्तिक आणि सांघिक अशा दोन्ही प्रकारांत यश मिळविले. या सर्व विद्यार्थ्यांची सांगली येथे होणाऱ्या विभागीय जलतरण स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे.
१४ वर्षांखालील मुले ः ५० मीटर बटरफ्लाय-वेदांत घाटवळ (प्रथम), कौस्तुभ चोपडेकर (द्वितीय). ५० मीटर बॅकस्ट्रोक-संकल्प खोबरेकर (द्वितीय), सांघिक ४ बाय १०० मीटर रिले प्रथम-नेहाल राऊळ, वेदांत घाटवळ, कौस्तुभ चोपडेकर, संकल्प खोबरेकर. १७ वर्षांखालील मुले ः हितेश तुळसकर-२०० मीटर फ्री स्टाईल प्रथम व ५० मीटर फ्री स्टाईल तृतीय, गणेश चोपडेकर-२०० मीटर फ्री स्टाईल द्वितीय, ५० मीटर बॅकस्ट्रोक द्वितीय, सुमित चोपडेकर-५० मीटर बॅकस्ट्रोक प्रथम. सांघिक ४ बाय १०० मीटर रिले- कार्तिक चोपडेकर, सुमित चोपडेकर, गणेश चोपडेकर, हितेश तुळसकर (प्रथम). या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे तसेच त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या शिक्षकांचे प्रशालेच्या मुख्याध्यापिका रचना खोबरेकर यांनी अभिनंदन केले. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्था पदाधिकारी, सदस्य, पालक आणि ग्रामस्थांनी त्यांना पुढील विभागीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
