नवचेतना आधार मेळावा सुकळवाड येथे उत्साहात

सुकळवाडः येथे नवचेतना आधारशीला बालमेळावा उत्साहात झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. ८ : प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन आणि जिल्हा सिंधुदुर्ग एकात्मिक बालविकास प्रकल्प विभाग, बिट गोळवण यांच्यावतीने आयोजित नवचेतना आधारशीला बालमेळाव्यास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सुकळवाड ग्राम सचिवालयात हा मेळावा ग्रामपंचायत व अंगणवाड्यांच्या सहकार्याने पार पडला. सहा वर्षांपर्यंतच्या वयोगटातील बालकांचा शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास उत्तमरित्या व्हावा, या उद्देशाने मातांना सखोल माहिती देण्यासाठी हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घेण्यात आला.
बालकांच्या जडणघडणीत मातांची भूमिका किती महत्त्वाची आहे, याचे मार्गदर्शन या मेळाव्यात करण्यात आले. या मेळाव्याला सुकळवाड सरपंच युवराज गरुड, उपसरपंच किशोर पेडणेकर, ग्रामपंचायत अधिकारी वेदिका गोसावी, ग्रामपंचायत कर्मचारी अक्षय पाताडे, केंद्रचालक रुपाली बिलये, रोजगार सहाय्यक प्रदीप पाताडे, माजी महिला बालकल्याण सभापती माधुरी बांदेकर, पोलिसपाटील लक्ष्मण काळसेकर, माजी पंचायत समिती सभापती प्रसाद मोरजकर, ग्रामपंचायत सदस्य वृषाली गरुड, ज्येष्ठ ग्रामस्थ कृष्णा पाताडे, मुख्यसेविका गावडे आणि गोळवण बिटमधील सर्व अंगणवाडी सेविका, शिक्षक, ग्रामस्थ उपस्थित होते. या कार्यक्रमात प्रथम संस्थेच्या जिल्हा समन्वयक दीपिका मयेकर, अंकिता लोखंडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.
