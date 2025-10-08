कोकण विभाग बॅडमिंटन स्पर्धेत ''एस.पी.के.''चे विद्यार्थी चमकले
सावंतवाडीः बॅडमिंटन स्पर्धेतील विजेत्या संघांसोबत शुभदादेवी भोसले व अन्य.
कोकण विभाग बॅडमिंटन स्पर्धेत
‘एस.पी.के.’चे विद्यार्थी चमकले
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ः मुंबई विद्यापीठ आंतर महाविद्यालयीन कोकण विभाग बॅडमिंटन (मुले व मुली) स्पर्धा ३० सप्टेंबर व १ ऑक्टोबर कालावधीत संत राऊळ महाराज महाविद्यालय कुडाळ येथे पार पडली. या स्पर्धेत कोकण विभागातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील महाविद्यालयीन संघ सहभागी झाले. यामध्ये श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या मुलांच्या संघाने रौप्य व मुलींच्या संघाने कांस्यपदक पटकावले.
यशस्वी खेळाडूंमध्ये आदित्य सोनटक्के, प्रतीक मडगावकर, रुद्र वेंगुर्लेकर, जॉय रॉड्रिक्स, शुभम देसाई, जयराम गोडकर, विश्वास पाटील, तर मुलींमधून तनाज शहा, एल्विरा रॉड्रिक्स, प्राची वर्मा, रुही पावसकर, सिया मेस्त्री यांचा विजयी संघांमध्ये सहभाग होता. सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे संस्थेच्या अध्यक्ष शुभदादेवी भोसले, कार्यकारी विश्वस्त लखमराजे भोसले, नियामक मंडळाचे सदस्य जयप्रकाश सावंत, प्रभारी प्राचार्य प्रा. एम. ए. ठाकूर, क्रीडा संचालक सी. ए. नाईक उपस्थित होते. यशस्वी विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे अध्यक्ष खेमसावंत भोसले, शुभदादेवी भोसले, लखमराजे भोसले, सर्व पदाधिकारी, प्राचार्य डॉ. डी. एल. भारमल, प्राध्यापक वर्ग व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी सर्व विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.
