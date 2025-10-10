-प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांची कामे सुरू
मंडणगड : अडखळ- टाकवली-पंदेरी रस्त्याच्या कामाच्या भूमिपूजनाप्रसंगी खासदार सुनील तटकरे, मुझफ्फर मुकादम आदी.
ग्रामसडकमधील रस्त्यांची कामे सुरू
मंडणगड तालुका; ग्रामविकासाला नवी गती
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १० ः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रयत्नातून आणि तालुकाध्यक्ष मुझफ्फर मुकादम यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या अडखळ-टाकवली-पंदेरी व आतखोल-तेरडीकुडुक या दोन महत्त्वपूर्ण रस्त्यांच्या कामांचे भूमीपूजन खासदार सुनील तटकरे यांच्या हस्ते झाले.
या दोन्ही रस्त्यांसाठी प्रत्येकी सात कोटी रुपये, अशा एकूण चौदा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. या कामांमुळे तालुक्यातील ग्रामीण भागातील संपर्कव्यवस्था सुधारण्यास मोठी चालना मिळणार आहे. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष बाबाजी जाधव, तालुकाध्यक्ष मुझफ्फर मुकादम, अजय बिरवटकर, संदीप राजपुरे, प्रकाश शिगवण, साधना बोत्रे, रमेश दळवी, भाई पोस्टुरे, रमा बेलोसे, नेहा जाधव, आदिती आमरे, समंद मांडलेकर, शाहजान हारविटकर, नगराध्यक्षा सोनेल बेर्डे, उपनगराध्यक्ष वैभव कोकाटे आदी उपस्थित होते.
