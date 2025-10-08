खारेपाटण क्र. १ केंद्रशाळेत दाखले वाटप
तळेरे : जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक केंद्रशाळा खारेपाटण क्र.१ येथे सरपंच प्राची ईसवलकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना शासकीय दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य गुरुप्रसाद शिंदे, अस्ताली पवार, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष प्राप्ती कट्टी, माजी अध्यक्ष संतोष पाटणकर, समिती सदस्य मंगेश ब्रम्हदंडे, उमेश गुरव, शाळेचे मुख्याध्यापक व या अभियानाचे नोडल ऑफिसर प्रदीप श्रावणकर आदी उपस्थित होते. सरपंच ईसवलकर यांच्या हस्ते शाळेतील पहिली ते सातवीतील ६९ विद्यार्थ्यांना वय अधिवास व जातीच्या दाखल्यांचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या टप्प्यात दाखल्यांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. सर्व मान्यवरांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. पालकांचे स्वागत शाळेच्या शिक्षिका आरती जोजेन यांनी केले. पालकांकडे हे अत्यावश्यक दाखले काळजीपूर्वक सुपूर्द करण्यात आले. प्रशासनाचा हा उपक्रम गौरवास्पद असल्याचे संतोष पाटणकर यांनी सांगितले. सरपंच ईसवलकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षक मिलिंद सरकटे, शीतल राठोड, आरती जोजेन, समिधा राऊत, श्रीम. लोके, श्रीम. चव्हाण, अबिदा काझी यांचे सहकार्य लाभले. मुख्याध्यापक श्रावणकर यांनी आभार मानले.
