चिपळूणच्या नगराध्यक्षपदासाठी बडे चेहरे चर्चेत

चिपळूण नगराध्यक्षपदासाठी बडे चेहरे चर्चेत
११ वर्षांनी आरक्षण खुले झाल्याने उत्साह ; सर्वपक्षीयांकडून मोर्चेबांधणी
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः शहराच्या नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर झाले. तब्बल ११ वर्षानंतर चिपळूणचे नगराध्यक्षपद सर्वांसाठी खुले झाले आहे. त्यामुळे खुल्या जागेसाठी होणारी नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. अनेक दिग्गजांनी त्यासाठी कंबर कसली आहे. नगराध्यक्षपदाला गवसणी घालण्यासाठी राजकीय पक्ष, आजी-माजी आमदारांसह स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय शह, काटशहाला आता गती मिळणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी अनेकांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे.
नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गातून जाहीर झाल्यानंतर अनेक नावांच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत. महाविकास आघाडी झाली तर ठाकरे गटाच्या शिवसेनेचे बाळा कदम नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक आहेत; मात्र लोकांनी मागणी केली तर मीही निवडणूक लढवण्यासाठी तयार आहे, असे माजी आमदार रमेश कदम यांनी जाहीर केले आहे. ठाकरे गटाचे नेते आमदार भास्कर जाधव आपल्या मुलाला नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. आघाडी झाली नाही तर काँग्रेसकडून जिल्हाध्यक्ष सोनललक्ष्मी घाग आणि लियाकत शाह यांच्या नावाची इच्छुकांच्या यादीत भर पडेल. शहरात महाविकास आघाडी आणि महायुती दोन्हीमध्ये चुरशीची लढत होईल. कारण, माजी आमदार रमेश कदम यांना सर्वच पक्षात मानणारे कार्यकर्ते आहेत. त्यांच्या जोडीला भास्कर जाधव राहिले तर आघाडीला मोठी ताकद मिळेल. सध्या दोघेही महाविकास आघाडीच्या निमित्ताने एकत्र आहेत. दोघांमधील राजकीय वैरही आता संपले आहे. त्यामुळे त्यांचे एकत्रीकरण झाल्यास शहरात वेगळे चित्र दिसणार आहे. त्यांच्याकडून कोणाचे नाव पुढे येईल किंवा ते कोणाला सोबत घेतील, त्यावरही बऱ्याच घडामोडी अवलंबून आहेत. त्यामुळे सध्या नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांमध्ये आघाडीतही चुरस निश्चित आहे. महायुती झाली तर भाजपकडून शहराध्यक्ष शशिकांत मोदी यांचे नाव चर्चेत आहे. अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून शहरप्रमुख मिलिंद कापडी, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून शहरप्रमुख उमेश सकपाळ यांचे नाव चर्चेत आहेत. आरक्षणानंतर आघाड्यांची गणिते फिरण्याची शक्यता आहे. पक्षीय पातळीवरील विचारही स्थानिक स्थिती पाहून निर्णय घ्यावा, असा असल्याने भाजप, काँग्रेस, शिवसेना, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस आदी पक्षांना छोट्या पक्षांच्या हालचालींकडे लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
महाविकास आघाडीचा निर्णय पक्षाचे वरिष्ठ घेणार आहेत. आघाडी झाली नाही तर मी नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुक आहे. पक्षाकडे तशी मागणीही करणार आहे.
-बाळा कदम, चिपळूण विधानसभा क्षेत्रप्रमुख ठाकरे गट
चिपळूण पालिका निवडणुकीसाठी भाजपच्या वरिष्ठांकडून ज्याप्रमाणे सूचना होईल त्याप्रमाणे उमेदवार निवडले जातील. महायुतीचा निर्णय असो किंवा नगराध्यक्षपदासाठी उमेदवार निवडण्याचा असो. सर्वच निर्णय वरिष्ठ नेते घेतील.
-शशिकांत मोदी, शहरप्रमुख भाजप
