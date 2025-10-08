''कृषिमंत्री भगाव'' आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन
‘कृषिमंत्री भगाव’ आंदोलनात
सहभागी होण्याचे आवाहन
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ८ ः महाविकास आघाडीच्या वतीने उद्या (ता.९) जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ''ढोल बजाव, कृषिमंत्री भगाव'' धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाविकास आघडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, फळ बागायतदार शेतकरी व शेतकरी संघटना यांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन ठाकरे शिवसेनेचे कणकवली विधानसभाप्रमुख सतीश सावंत यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
फळपीक विमा नुकसानभरपाईची रक्कम न दिल्याने भारतीय कृषी विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकणार असल्याचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा कृषी अधीक्षक यांनी सांगितले होते. मात्र, अद्यापही विमा कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले नाही. गणेशचतुर्थी अगोदर फळपीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देणार असल्याचेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र, विमा कंपनीने विम्याची रक्कम सोडाच विम्याचा डाटादेखील प्रसिद्ध केला नाही. जिल्हाधिकारी, कृषी अधीक्षक यांना आम्ही वारंवार निवदने देऊनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे महायुती सरकार, राज्याचे कृषिमंत्री आणि भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या विरोधात हे आंदोलन छेडले जाणार आहे, तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाविकास आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते त्याचबरोबर जिल्ह्यातील सर्व फळ बागायतदार शेतकरी आणि फळबागायतदार शेतकरी संघटना यांनी पक्षभेद विसरून उद्या (ता. ९) सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ‘ढोल बजाव, कृषिमंत्री भगाव’ धरणे आंदोलनात सामील व्हावे, असे आवाहन श्री. सावंत यांनी केले आहे.
