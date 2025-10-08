वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल न्यायालयापुढे मांडू
वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल न्यायालयापुढे मांडू
तथ्य शोध समिती ः सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील ‘ट्रॉमा केअर’ची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ८ ः शासनाच्या नियमाप्रमाणे ट्रॉमा केअर आणि उपजिल्हा रुग्णालयासाठी आवश्यक कर्मचारी संख्या अपुरी आहे. ट्रॉमा केअर आणि उपजिल्हा रुग्णालयाचा एकत्र विचार करता दोन्ही गोष्टींसाठी जागेची कमतरता आहे. त्यामुळे आजच्या पाहणीतील या ठिकाणचा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल न्यायालयासमोर लेखी स्वरूपात सादर करणार आहोत. कुठलीही गोष्ट यामध्ये लपवली जाणार नाही. येथील रुग्णांच्या सेवेसाठी जे काही गरजेचे आहे ते न्यायालयासमोर सादर केले जाणार असल्याचे न्यायालयाच्या तथ्य शोध समितीचे सदस्य अॅड. संग्राम देसाई यांनी सांगितले.
येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील ट्रॉमा केअर सेंटर तसेच अन्य विविध गोष्टींचा पडताळणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर नेमलेल्या तथ्य शोध समितीने आज सावंतवाडीत येऊन उपजिल्हा रुग्णालय तसेच ट्रॉमा केअर सेंटरसह रुग्णालयाच्या विविध बाबींची पाहणी करत सोयी- सुविधांचा आढावा घेतला. या समितीमध्ये आरोग्य उपसंचालक कोल्हापूर मंडळ डॉ. दिलीप माने, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील, जिल्हा शल्यचिकित्सक कोल्हापूर डॉ. प्रशांत वाडीकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी ॲड. देसाई म्हणाले, ‘येथील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ठिकाणी जिल्ह्यातील रुग्णांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात, या रुग्णालयाचे कामकाज अधिकाधिक कशाप्रकारे चांगले चालू शकते? याबाबतचा अहवाल सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या माध्यमातून नेमणूक केली आहे. आज या ठिकाणी पाहणी केल्यानंतर उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर्स, कर्मचारी तसेच सर्वसामान्य नागरिक आणि इतरांचेही म्हणणे ऐकून घेतले आहे. शासनाच्या नियमाप्रमाणे या ठिकाणी काही लोकांची कमतरता आहे हे पाहणीदरम्यान समोर आले असून त्या संदर्भातही न्यायालयाकडे अहवाल सादर करू. त्यानंतर शासन आणि न्यायालय त्यासंदर्भात काहीतरी निर्णय घेणार आहोत. मात्र, ट्रॉमा केअर सेंटर आणि उपजिल्हा रुग्णालय हे एकाच इमारतीत असल्याने जागेची कमतरता आहे. त्यासाठी आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून इमारतीमध्ये अधिकच्या जागेसाठी अहवाल मागवणार आहोत. तोही न्यायालयाकडे सादर करणार आहोत. मात्र, जनहित लक्षात घेता आजच्या पाहणीतील कुठलीही गोष्ट लपवणार नाही. जी वस्तुस्थिती आहे तसेच या ठिकाणी जे काही गरजेचे आहे तो अहवाल न्यायालयाकडे सादर करू.’’
आरोग्य उपसंचालक डॉ. माने म्हणाले, ‘‘येथील उपजिल्हा रुग्णालयात अनेक पदे रिक्त आहेत हे मान्य आहे. त्यासाठी शासनाने निकष बदलले आहेत. एनएचएमच्या कंत्राटी सेवेच्या माध्यमातून काही डॉक्टर नेमले आहेत तसेच वैद्यकीय अधिकारी हे स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमले आहेत ही वस्तुस्थितीही न्यायालयाकडे सादर करणार आहोत.’’ यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर तसेच सामाजिक बांधिलकीचे रवी जाधव, लक्ष्मण कदम यांनीही इथल्या असुविधांवर बोट ठेवत त्या समितीच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसा अहवालही समितीने लेखी स्वरूपात घेतला. एकूणच हा अहवाल आता कोल्हापूर सर्किट बेंचसमोर सादर केल्यानंतर त्या ठिकाणी नेमका कोणता निर्णय होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
...मग रोज अशी स्वच्छता का नसते?
तथ्यशोधक समिती दाखल होणार असल्याने सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात आज कमालीची स्वच्छता आणि टापटीपपणा दिसून आला. एरवी या गोष्टींकडे होणारे दुर्लक्ष कळीचा मुद्दा असतो. मात्र, असा टापटीपपणा, स्वच्छता रोज येथे का नसते, असा प्रश्न उपस्थित रुग्णांच्या नातेवाइकांनी उपस्थित केला.
‘तो’ ड्रेसिंग रूम हटवा
रुग्णालयात जागेची कमतरता असल्याचे समितीने मान्य केले, त्यातच रुग्णालयाच्या जिन्याखालील जागेत तात्पुरत्या स्वरुपात तयार केलेल्या ड्रेसिंग रूमबाबत समितीचे सदस्य तथा आरोग्य उपसंचालक डॉ. दिलीप माने यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तत्काळ हा ड्रेसिंग रूम हटवा, अशा सूचना त्यांनी रुग्णालय अधीक्षकांना दिल्या.
