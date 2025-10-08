पाट प्रशालेमध्ये वन्यजीव सप्ताह
म्हापण ः राज्यभर वन्यजीव सप्ताह विविध उपक्रमांनी साजरा केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून सिंधुदुर्ग वनविभागातर्फे पाट हायस्कूलमध्ये ‘साप ः समज-गैरसमज’ या विषयावर प्रात्यक्षिक व मार्गदर्शन करण्यात आले. सापांचे विविध प्रकार, विषारी व बिनविषारी सापांची ओळख, त्यावरील वैद्यकीय उपाय आणि प्राथमिक उपचार याविषयी जोशी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी जिल्हा वन अधिकारी मगदूम, श्रेया परब-बनसोडे यांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांनी विविध प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून ही जैवविविधता समजून घेतली. या सात दिवसांत विविध रोपांचे वाटपही करण्यात आले. या उपक्रमामध्ये सर्पमित्र जोशी यांनी पोस्टरद्वारे माहिती समजावून दिली. कार्यक्रमाचे उद्घाटन जिल्हा वन अधिकारी मगदूम, मुख्याध्यापक राजन हंजनकर यांच्या हस्ते झाले. पर्यवेक्षक सयाजी बोंदर, उपक्रम प्रमुख संदीप साळसकर आदी उपस्थित होते.
