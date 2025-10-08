‘कुडाळ एमआयडीसी’ची नवी कार्यकारिणी
कुडाळ ः येथील एमआयडीसी असोसिएशनच्या अध्यक्षपदी मोहन होडावडेकर, कार्यवाहपदी अॅड. नकुल पार्सेकर यांची फेरनिवड करण्यात आली. असोसिएशनच्या सोमवारी (ता. ६) झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ज्येष्ठ सल्लागार श्री. द्वारकानाथ धुरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्रैवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली. यावेळी २०२५ ते २०२८ या कालावधीसाठी नवीन कार्यकारिणी निवडली. यात अध्यक्ष-मोहन होडावडेकर, उपाध्यक्ष-डॉ. नितीन पावसकर, आनंद बांदिवडेकर, कार्यवाह-अॅड. नकुल पार्सेकर, सहकार्यवाह-कुणाल ओरसकर, खाजिनदार-संतोष राणे, सदस्य-संजीव प्रभू, शशिकांत चव्हाण, प्रमोद भोगटे, हरिशचंद्र वेंगुर्लेकर, सुकरीन डिसोजा, कायम निमंत्रित-उमेश गाळवणकर, अमित वळंजू, राजन नाईक, उदय शिरोडकर, दिलीप मालवणकर, मुश्ताक शेख, नीलेश धडाम, किसन बिश्नोई, मंगेश तेर्से, हर्षवर्धन बोर्डवेकर, सल्लागार-द्वारकानाथ धुरी, कमलाकांत परब, राजाराम गवस, अशोक मेस्त्री, लेखापरीक्षक-सागर तेली, कार्यालयीन व्यवस्थाप्रमुख-आग्नेल फर्नांडिस यांची निवड झाली.
