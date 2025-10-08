सिंधुदुर्गनगरीत २७ ला महिला लोकशाही दिन
सिंधुदुर्गनगरीत २७ ला
महिला लोकशाही दिन
सिंधुदुर्गनगरीः ऑक्टोबरमधील जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन २० ऑक्टोबरला स्थानिक सुटी घोषित केली असल्याने २७ ऑक्टोबरला सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केला आहे. जिल्ह्यातील समस्याग्रस्त व पीडित महिलांनी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या व्यासपीठाचा उपयोग अडचणी सोडविण्यासाठी करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बापू शिणगारे यांनी केले आहे. जिल्हास्तरावर दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी व तिसऱ्या सोमवारी सार्वजनिक सुटी असल्यास येणाऱ्या कामकाजाच्या दिवशी जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन राबविण्यात येतो. महिलांनी त्यांच्या अडणी मांडण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्गनगरी ओरोस येथून उपलब्ध करून घ्यावेत, असे आवाहन केले आहे.
...................
''किल्ले व्यसनमुक्ती''
मोहीम शनिवारपासून
सिंधुदुर्गनगरीः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांचे व्यसनमुक्ती संवर्धन मोहिमेचा प्रारंभ पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते शनिवारी (ता. १) सकाळी १० वाजता यशवंतगड, रेडी (ता. वेंगुर्ले) येथे होणार आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर उपस्थित राहणार आहेत. नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत जिल्हा नशामुक्त भारत अभियान समिती, जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभाग सिंधुदुर्ग, जिल्हा पोलिस विभाग, दुर्ग मावळा प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग आणि दुर्गरक्षक प्रतिष्ठान रेडी यांचा सहभागाने व नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आयोजनातून राबवण्यात येणार आहे. यानंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गड-किल्ल्यांवर अशा प्रकारचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या सोहळ्यासाठी शिवप्रेमी, युवक, महिला बचतगट व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन नशाबंदी मंडळाच्या जिल्हा संघटक अर्पिता मुंबरकर यांनी केले आहे.
..................
भूसंपादन मोबदला
वाटप विशेष शिबिर
सिंधुदुर्गनगरीः लघू पाटबंधारे योजना कुंभवडे यांच्या भूसंपादन प्रस्तावामधील खातेदारांना मोबदला वाटप करण्यासाठी ७ ते १० ऑक्टोबर कालावधीत सकाळी ११ वाजता ग्रामपंचायत कार्यालय कुंभवडे येथे विशेष शिबिराचे आयोजन केल्याची माहिती उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी श्री. शिरोडकर यांनी दिली. संबंधित खातेदारांची यादी तलाठी व ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे. यादीतील खातेदारांनी आवश्यक कागदपत्रांसह मोबदला स्वीकारण्यासाठी उपस्थित राहावे. यासाठी रेशनकार्ड झेरॉक्स, खातेदारांचा १ फोटो, निवडणूक ओळखपत्र, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, राष्ट्रीयकृत बँक पासबुक झेरॉक्स, रद्द झालेला धनादेश, बोजा विरहित अद्ययावत सातबारा, सातबारामध्ये इतर हक्कामध्ये बोजा असल्यास संबंधित संस्था, बँक यांचा रक्कम स्वीकारण्यासाठी नाहरकत दाखला, खातेदार मृत असल्यास वारस हक्काचा पुरावा, खातेदार १८ वर्षांखालील असल्यास पालकाचे नाव असलेला संबंधित सरपंचाचा दाखला, विवाहित महिला असल्यास नावात बदल असल्याबाबतचा पुरावा म्हणून विवाहनोंदणी दाखला, लग्नपत्रिका, महाराष्ट्र शासन राजपत्र आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
.....................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.