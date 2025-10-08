खेड-खेड नगरपालिकेत येणार महिलाराज
खेड नगरपालिकेत येणार महिलाराज
प्रभागनिहाय सोडत जाहीर ; ५ मध्ये एक जागा अनुसूचित जातीसाठी
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. ८ : येथील पालिकेचे नगराध्यक्षपद ६ ऑक्टोबरला सर्वसाधारण महिला असे जाहीर झाल्यानंतर दहा प्रभागातील वीस नगरसेवकांसाठी आज प्रभागनिहाय सोडत जाहीर झाली आहे. यात दहा ठिकाणी महिला निवडून येणार असून, सात ठिकाणी सर्वसाधारण वर्गासाठीसुद्धा महिला निवडणूक लढवू शकतात. परिणामी, पालिकेत महिलांची संख्या सर्वाधिक असणार असल्याने महिलाराज निश्चित झाले आहे.
प्रभागनिहाय सोडत जाहीर झाल्यानंतर एकूण लोकसंख्या १६ हजार ८९२ असलेल्या खेड पालिकेत सर्वसाधारण महिला- ७, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला- ३, अनुसूचित जाती- १, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग- २ आणि सर्वसाधारण- ७ असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रभाग क्र. १ मध्ये १४७२ लोकसंख्या असून यामध्ये अनुसूचित जातीसाठी ५८ व अनुसूचित जमातीची २१ अशी लोकसंख्या आहे. या ठिकाणी दोन जागांसाठी एक सर्वसाधारण महिला व एक सर्वसाधारण असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रभाग क्र. २ मध्ये १७०३ एकूण लोकसंख्या असून, या ठिकाणी १० अनुसूचित जाती व जमातीसाठी २० अशी लोकसंख्या आहे. या ठिकाणी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व सर्वसाधारण असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रभाग क्र. ३ मध्ये २०४४ लोकसंख्या असून, या ठिकाणी अनुसूचित जातीसाठी ७२ व अनुसूचित जमातीसाठी १३ अशी लोकसंख्या आहे. या ठिकाणी एक सर्वसाधारण महिला व एक सर्वसाधारण असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रभाग क्र. ४ मध्ये एकूण लोकसंख्या १४५७ असून, या ठिकाणी अनुसूचित जातीसाठी ५६ व अनुसूचित जमातीसाठी १२ अशी लोकसंख्या असून, या ठिकाणी एक नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व एक सर्वसाधारण असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रभाग क्र. ५ मध्ये एकूण लोकसंख्या १५३१ असून, या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या ५०० व अनुसूचित जमातीची २२ अशी लोकसंख्या असून, या ठिकाणी एक अनुसूचित जातीसाठी एक व सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
प्रभाग क्र. ६ मध्ये एकूण लोकसंख्या १९०९ असून, या ठिकाणी अनुसूचित जातीची २१५ व अनुसूचित जमातीची २८ अशी लोकसंख्या असून, या ठिकाणी एक सर्वसाधारण महिला व एक सर्वसाधारण असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रभाग क्र. ७ मध्ये एकूण लोकसंख्या १६०० असून, या ठिकाणी अनुसूचित जातीची १०३ व अनुसूचित जमातीची ० अशी लोकसंख्या असून, या ठिकाणी एक नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व एक सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रभाग क्र. ८ मध्ये एकूण लोकसंख्या १५९६ असून, या ठिकाणी अनुसूचित जातीची १९ व अनुसूचित जमातीची ४ अशी लोकसंख्या असून, या ठिकाणी एक नागरिकांचा मागासवर्ग व एक सर्वसाधारण महिला असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. प्रभाग क्र. ९ मध्ये एकूण लोकसंख्या १६०८ असून या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या ५० व अनुसूचित जमातीची ८ अशी लोकसंख्या असून, या ठिकाणी एक नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला व एक सर्वसाधारण असे आरक्षण जाहीर झाले आहे. तर प्रभाग क्र. १० मध्ये एकूण लोकसंख्या १९७२ असून, या ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातीसाठी लोकसंख्या शून्य असून, या ठिकाणी एक सर्वसाधारण महिला व एक सर्वसाधारण असे आरक्षण जाहीर झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.