अॅट्रॉसिटी रद्दच्या मागणीचा निषेध
सावंतवाडी ः सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींवर हल्ला करणाऱ्या प्रवृत्तीचा तसेच अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीचा येथे निषेध करण्यात आला.
या विषयासंदर्भात येथे बहुजन चळवळीतील नेते असलेले वंचित बहुजनचे जिल्हाध्यक्ष महेश परुळेकर, आरपीआय (आठवले गट) राज्यसचिव रमाकांत जाधव, बौद्ध हितवर्धक मंडळाचे सल्लागार नारायण आरोंदेकर, अॅड. शिवराम कांबळे, विनायक जाधव, सुरेश खोब्रागडे, जयेंद्रथ सासोलकर, बुधाजी कांबळी यांच्या उपस्थितीत हा निषेध केला. माजी आमदार वैभव नाईक यांच्यावर दाखल अॅट्रॉसिटीवरून मराठा समाजाने या कायद्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हे निषेधार्ह असल्याचे म्हणणे मांडून खेड्यापाड्यातील मंदिरांमध्ये दलित समाजाच्या लोकांना समान प्रवेश द्यावा म्हणजे हा कायदा आपोआप निष्प्रभ ठरेल असेही यावेळी मत मांडल्याचे पत्रकात नमूद केले आहे.
गड-किल्ले संवर्धन
मोहीम शनिवारी
वेंगुर्ले ः ऐतिहासिक वारसा जतन करण्यासाठी आणि गड-किल्ल्यांना व्यसनमुक्त व स्वच्छ ठेवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘व्यसनमुक्त गड-किल्ले संवर्धन’ मोहिमेचा प्रारंभ शनिवारी (ता. ११) सिंधुदुर्गात होणार आहे. पालकमंत्री नीतेश राणे यांच्या हस्ते रेडीतील यशवंतगड (ता. वेंगुर्ले) येथे सकाळी १० वाजता या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक मोहन दहिकर यांची विशेष उपस्थिती असेल. ‘नशामुक्त भारत’ अभियानांतर्गत राबविण्यात येणारी ही मोहीम जिल्हा नशामुक्त भारत अभियान समिती, जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभाग, जिल्हा पोलिस विभाग, दुर्ग मावळा प्रतिष्ठान, सिंधुदुर्ग आणि दुर्गरक्षक प्रतिष्ठान, रेडी यांच्या सहभागाने व नशाबंदी मंडळ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आयोजनातून कार्यान्वित होत आहे. सिंधुदुर्गानंतर महाराष्ट्रातील प्रत्येक गड-किल्ल्यावर असा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. सहभागी व्हावे, असे आवाहन नशाबंदी मंडळाच्या जिल्हा संघटक अर्पिता मुंबरकर यांनी केले आहे.
