लांजा-लांजा नगरपंचायतीतील संभाव्य उमेदवारांचा हिरमोड

लांजाः नगरपंचायतीच्या प्रभागनिहाय आरक्षणाची चिठ्ठी काढताना विद्यार्थिनी.
लांजा नगरपंचायतीतील इच्छुकांचा हिरमोड
आरक्षण सोडत जाहीर : १७ प्रभागात उमेदवारीसाठी चुरस
सकाळ वृत्तसेवा
लांजा, ता. ८ः येथील नगरपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण सोडत काढण्यात आली. गेल्या अनेक महिन्यांपासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या संभाव्य उमेदवारांचा हिरमोड झाला आहे. मी नाही तर माझ्या पत्नीला कशी संधी मिळेल यासाठी आता इच्छुक उमेदवारांची धडपड सुरू झाली असून, उमेदवारीसाठी चुरस होणार आहे.
सकाळी ११ वाजता शहरातील पोलिस वसाहत परिसरातील संकल्प सिद्धी बहुउद्देशीय सभागृहात सोडत काढण्यात आली. या वेळी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) मारूती बोरकर, नगरपंचायत मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार, तहसीलदार प्रियांका ढोले, निवासी नायब तहसीलदार अनिल गोसावी, नगरपंचायत कर निर्धारक व प्रशासकीय अधिकारी गीतांजली नाईक, अनघा भाटकर आदी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद शाळा लांजा नं. ५ मधील रिषभ पवार, मयंक मोहिते, सुभद्रा दास, ज्ञानेश्वरी शिंदे व शुभ्रा पाटोळे या विद्यार्थ्यांच्या हस्ते सोडत काढण्यात आली.
नगरपंचायत हद्दीतील प्रभागनिहाय आरक्षण असे ः प्रभाग क्र. १ सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग क्र. २ सर्वसाधारण, प्रभाग क्र. ३ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), प्रभाग क्र. ४ अनुसूचित जाती (महिला), प्रभाग क्र. ५ सर्वसाधारण, प्रभाग क्र. ६ सर्वसाधारण, प्रभाग क्र. ७ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), प्रभाग क्र. ८ सर्वसाधारण, प्रभाग क्र. ९ सर्वसाधारण, प्रभाग क्र. १० सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग क्र. ११ सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग क्र. १२ सर्वसाधारण (महिला), प्रभाग क्र. १३ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), प्रभाग क्र. १४ सर्वसाधारण, प्रभाग क्र. १५ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, प्रभाग क्र. १६ नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, प्रभाग क्र. १७ सर्वसाधारण महिला.
