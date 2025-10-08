कळणे विद्यालयाचा विद्यार्थी मोटारीची धडक बसून गंभीर
97426
कळणे विद्यालयाचा विद्यार्थी
मोटारीची धडक बसून गंभीर
आडाळीत रस्ता ओलांडताना घटना
सकाळ वृत्तसेवा
दोडामार्ग, ता. ८ ः रस्ता ओलांडत असताना मोटारीच्या धडकेत कळणे येथील नूतन विद्यालयाचा विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला. मयूर मनोज शेळके ( वय १४ ) असे त्याचे नाव आहे. त्याच्यावर दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून अधिक उचारासाठी गोवा येथे पाठविण्यात आले. ही घटना आज सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास आडाळी येथे घडली.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, आडाळी येथील मयूर शेळके हा शाळकरी विद्यार्थी कळणेतील नूतन विद्यालयात नववीच्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. आडाळी ते कळणे असे तीन ते चार किलोमीटरचे अंतर आहे. शाळेत जाण्यासाठी तो नेहमी एसटी बसने प्रवास करतो. रोजच्याप्रमाणे तो शाळेत जाण्यासाठी बाहेर पडला व आडाळी येथील बस स्थानकावर एसटी बसची वाट पाहत उभा होता. एसटी बस येत आल्याचे पाहून बसमध्ये चढण्यासाठी रस्ता ओलांडत असताना एसटीच्यासमोर असलेल्या छोटा हत्ती वाहनाला तो आदळला. धडक बसतच गाडीच्या दर्शनी भागावर त्याचे डोके आदळले व तो रस्त्यावर फेकला गेला. या अपघातात त्याच्या छातीला, डोक्याला व पायांना गंभीर दुखापत झाली. ग्रामस्थांनी तत्काळ त्याला मोरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या १०२ रुग्णवाहिकेतून दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. येथे त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करून अधिक उपचारासाठी त्याला गोवा बांबोळी येथे पाठविले. घटनेची माहिती मिळताच दोडामार्ग पोलिसांनी घटनास्थळी जात अपघाताचा पंचनामा केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.