चिपळूण-प्रकाश देशपांडे हे चिपळूणचे सांस्कृतिक वैभव
पुणे ः स्नेहल प्रकाशनतर्फे स्नेहांजली पुरस्कार प्रकाश देशपांडे यांना देताना डॉ. गो. बं. देगलूरकर. शेजारी माधव भंडारी, रवींद्र घाटपांडे आदी.
प्रकाश देशपांडे हे चिपळूणचे सांस्कृतिक वैभव
मान्यवरांकडून कौतूक; ‘स्नेहांजली पुरस्कार’ प्रदान
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. ८ ः प्रकाशराव हे चिपळूणचे सम्राट आहेत, चिपळूण हे त्यांचे अधिराज्य आहे, असे गौरवोद्गार डॉ. गो. बं. देगलूरकर यांनी प्रकाश देशपांडे यांना ‘स्नेहांजली पुरस्कार’ प्रदान करताना काढले. पुणे येथील एस. एम. जोशी सभागृहातील दिमाखदार सोहळ्यात देशपांडे यांना पुण्याच्या साहित्य क्षेत्रातील मानाच्या स्नेहांजली पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
प्रास्ताविकात प्रकाशक घाटपांडे म्हणाले, प्रकाश देशपांडे हे चिपळूणचे सांस्कृतिक वैभव आहे. चिपळूणला जाऊन आपण त्यांना भेटलो नाही, तर आपण चिपळूण पाहिलेच नाही. देशपांडे यांच्या साहित्यिक कार्याचा गौरव म्हणून पुरस्कार निवड समितीने एकमताने त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले. कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माधव भांडारी यांनी प्रकाश देशपांडे यांच्याशी जवळपास पंचावन्न वर्षांचा फार जुना स्नेह असल्याचे सांगितले. देशपांडे यांच्या साहित्यिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्याबद्दल बोलताना एखाद्या संस्थेचे सलग छत्तीस वर्षे कार्याध्यक्ष असणे हे जितके आश्चर्यकारक आहे तेवढेच वयाची पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण झाल्यावर एका क्षणात त्या पदावरून दूर होणे, हे उल्लेखनीय आहे. १६० वर्षे जुने लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनमंदिर, शतकी वाटचाल करणारी श्रीकृष्ण व्याख्यानमाला यांच्या घडणीमधला प्रकाशरावांचा हातभार फार मोठा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशपांडे यांच्या पत्नी डॉ. रेखा देशपांडे यांच्या शैक्षणिक व साहित्यिक कार्याबरोबरच प्रकाश देशपांडे यांना केलेल्या अमूल्य सहकार्याचाही उल्लेख सर्व मान्यवरांनी गौरवाने केला. आशुतोष बापट यांनी मनोगत व्यक्त करताना प्रकाश देशपांडे म्हणजे कोकणचे गुगल असून, त्यांच्याशी स्नेह हा भाग्ययोग असल्याचे सांगितले.
पुरस्काराला उत्तर देताना प्रकाश देशपांडे यांनी आपल्या लिखाणामागच्या प्रेरणा व हाती घेतलेल्या प्रकल्पांबद्दल सविस्तर माहिती दिली. तसेच, स्नेहांजली पुरस्कार कृतज्ञतेने स्वीकारत असून, पुरस्काराची रक्कम कौशिकाश्रमाला देण्यासाठी घाटपांडे यांच्याकडे पुन्हा सुपूर्द केली.
