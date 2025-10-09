कोकण कला संस्थेतर्फे दिवाळी फराळ प्रशिक्षण
बेळगावः दिवाळी फराळ प्रशिक्षण शिबिरात उपस्थित असलेल्या महिला व मान्यवर.
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ९ः महिलांचे सक्षमीकरण आणि उद्योजकतेला चालना देणारा दिवाळी फराळ प्रशिक्षण उपक्रम बेळगाव येथे यशस्वीपणे कोकण कला व शिक्षण विकास संस्था आणि श्री प्रभू विश्वकर्मा पांचाळ मनु-मय संस्था, बेळगाव यांच्यावतीने पार पडला. एस.पी.एम. रोडवरील विश्वकर्मा मनु-मय संस्थेच्या सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. दीपप्रज्वलन करून आणि विश्वकर्मा देवाचे स्मरण करत कार्यक्रमाची सुरुवात झाली.
उद्घाटनप्रसंगी विश्वकर्मा संघाचे अध्यक्ष भरत शिरोळकर, उपाध्यक्ष प्रभाकर सुतार, सचिव किशोर कणबरकर, संचालक महादेव तोंडकर, विनायक देसाई, महिला मंडळाच्या उपाध्यक्ष रंजना मोदगेकर, सुवर्ण कर्नाटक मानव अधिकार जिल्हाध्यक्ष सुनीता सुभेदार, प्रदीप सुतार, प्रसन्ना लोहार, धर्मा लोहार, प्रशिक्षक अर्चना व उज्ज्वला पाटील आदी उपस्थित होते. या प्रशिक्षणात महिलांना अकरा प्रकारच्या पारंपरिक दिवाळी फराळ पदार्थांचे प्रात्यक्षिकासह प्रशिक्षण देण्यात आले. एकूण २७ महिलांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. सहभागी महिलांना प्रशिक्षण प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
