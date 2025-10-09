मडुरा व्ही. एन. नाबर प्रशालेत ''रंगोत्सव''चे पारितोषिक वितरण
मडुराः ‘रंगोत्सव’ स्पर्धेतील विजेत्यांना मान्यवरांच्या उपस्थितीत पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले.
मडुरा व्ही. एन. नाबर प्रशालेत
‘रंगोत्सव’चे पारितोषिक वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. ९ः मडुरा येथील व्ही. एन. नाबर मेमोरियल इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये ‘रंगोत्सव’ स्पर्धेचा बक्षीस वितरण कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. या स्पर्धेमध्ये शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी देदीप्यमान यश संपादन केले. ‘रंगोत्सव’ उपक्रमांतर्गत रंगभरण, हस्ताक्षर, फिंगर अँड थम्ब पेंटिंग, कोलाज, मास्क मेकिंग, टॅटू मेकिंग अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन केले होते. विद्यार्थ्यांनी या सर्व स्पर्धांमध्ये उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. यात चार विद्यार्थ्यांनी कांस्य, पाच विद्यार्थ्यांनी रौप्य तर दहा विद्यार्थ्यांनी सुवर्णपदक मिळविले.
दुसरीतील विद्यार्थिनी मिताली साळगावकर हिने कोलाज स्पर्धेत ‘आर्ट मेरिट अवॉर्ड’ पटकावून शाळेचा गौरव वाढविला. यावेळी प्रमुख पाहुणे श्री मंगेश रघुनाथ कामत चॅरिटेबल ट्रस्ट, मुंबईचे चेअरमन मंगेश कामत यांच्यासह शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य भिकाजी धुरी, लक्ष्मण गवस, सुरेश गावडे आणि जितेंद्र नाईक यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना पदक व प्रमाणपत्रे प्रदान करण्यात आली. शाळेच्या कलाशिक्षिका हर्षदा तळवणेकर यांना विशेष सन्मानचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले. मुख्याध्यापिका नीती साळगावकर व सर्व शिक्षिकांना त्यांच्या मार्गदर्शनाबद्दल विशेष पुरस्कार देण्यात आले. कार्यक्रमाला सहशिक्षिका वेलांकनी रोड्रिक्स, मयुरी कासार आणि स्वरा राठवड उपस्थित होत्या.
