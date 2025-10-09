फोटोसंक्षिप्त-''बरड लागलेला दरवाजा''काव्यसंग्रहास पुरस्कार
swt912.jpg
97525
अरुण नाईक
‘बरड लागलेला दरवाजा’
काव्यसंग्रहास पुरस्कार
कुडाळः कवी अरुण नाईक यांच्या ‘बरड लागलेला दरवाजा’ या कविता संग्रहाला नाशिक येथील कविवर्य नारायण सुर्वे सार्वजनिक वाचनालयाच्या वतीने देण्यात येणारा व साहित्य क्षेत्रातील प्रतिष्ठेचा ‘कविवर्य नारायण सुर्वे’ राज्यस्तरीय काव्य पुरस्कार जाहीर झाला आहे. दहा हजार रुपये व सन्मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे. नाशिक येथे होणाऱ्या कविवर्य नारायण सुर्वे जन्म शताब्दी निमित्ताने होणाऱ्या साहित्य संमेलनात या पुरस्काराचे वितरण ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, ज्येष्ठ साहित्यिक उत्तम कांबळे यांच्या हस्ते वाचनालयात होणार आहे. कवी नाईक यांना यापूर्वीही विविध पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे.
.................
swt913.jpg
97526
सावंतवाडीः शिवम चव्हाणला शुभेच्छा देताना फादर रिचर्ड सालदाना.
राज्यस्तर नेमबाजीसाठी
शिवम चव्हाणची निवड
सावंतवाडीः क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने कोल्हापूर येथे आयोजित केलेल्या विभागस्तरीय रायफल शूटिंग (पीप साईट १० मीटर) स्पर्धेत येथील मिलाग्रीस हायस्कूलचा विद्यार्थी शिवम चव्हाण याने यश संपादन केले. त्याने या स्पर्धेत द्वितीय स्थान पटकावले असून त्याची राज्यस्तरीय रायफल शूटिंग स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. शिवमला प्रशालेचे क्रीडा शिक्षक हितेश मालंडकर, शेरॉन अल्फांसो यांचे मार्गदर्शन लाभले. उपरकर शूटिंग रेंजचे प्रशिक्षक कांचन उपरकर यांनी त्याला प्रशिक्षण दिले. त्याच्या या कामगिरीबद्दल मिलाग्रीस हायस्कूलचे मुख्याध्यापक फादर रिचर्ड सालदाना, पर्यवेक्षिका संध्या मुणगेकर, सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी अभिनंदन केले व राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.