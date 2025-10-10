सिंधुदुर्ग लिजेंड क्रिकेटर्सची सभा कुडाळमध्ये उत्साहात
सिंधुदुर्ग लिजेंड क्रिकेटर्सची
सभा कुडाळमध्ये उत्साहात
कुडाळ, ता. १० ः सिंधुदुर्ग जिल्हा लिजेंड क्रिकेटर्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी निश्चितच सहकार्य केले जाईल, असे प्रतिपादन युवा उद्योजक रुपेश पावसकर यांनी केले. सिंधुदुर्ग जिल्हा लिजेंड क्रिकेटर्स कार्यकारिणीची सभा पी. एफ. डान्टस सभागृह ओरोस येथे अध्यक्ष दीपक भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
या सभेत क्रिकेटबाबत काय करता येईल तसेच ज्येष्ठ सदस्यांना कसा आनंद देता येईल, याबाबत विचार विनिमय झाला. भोजने यांनी, संघटनेत कोणीही लहान-मोठा नाही. सावंतवाडी, कणकवली, मालवण, कुडाळ, देवगड येतील सर्व ज्येष्ठांनी या सभेच्या निमित्ताने सर्वांचा आत्मविश्वास जागृत केला, असे सांगितले. खजिनदार सचिन पाटकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. संघटनेच्या कार्यकारिणीची पहिलीच सभा यशस्वी झाल्याने सर्वांनी समाधान व्यक्त केले. ज्येष्ठ खेळाडू नंदू टिकले, श्री. पराडकर, श्री. कुबल, राजन नाईक, नानाजी सारंग, बाबा सावंत, वासू वरावडेकर, किशोर शेलटकर, बाळा मडगावकर, रघुजी धारणकर, श्री. कल्याणकर, सुशील शेडगे, गुरू पालव, धनुजी टेमकर, अजय मोर्ये, सचिन पाटकर, सुरेंद्र मडगावकर, संतोष मडगावकर, महेश भाट, बाळा चोडणकर, अरुण घाडी, बावतीस माडतीस, भरत गरुडकर, सचिन तोंडवळकर, दत्ताराम वराडकर, महेश धोंड, राजेंद्र काळसेकर, चंद्रशेखर कुडाळकर, रुपेश शिरोडकर, राजन पांचाळ, दिनेश कुडाळकर, सलाम खान आदी उपस्थित होते. वासू वरवडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
