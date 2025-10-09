कोकण
‘ये ग बाई, ये ग बाई,
हाताला हात दे गं,
पाऊस येण्याआधी,
कापणीची कामं उरक गं!’
गेल्या काही दिवसांपासून भातकापणीच्या कामांना सुरुवात झाली आहे. दिवसभरात अचानक कोसळणाऱ्या पावसाच्या सरींचा त्यात व्यत्यय येत आहे; मात्र, पावसाने थोडी उसंत घेता पुन्हा शेतशिवार गजबजत आहेत. भातकापणीच्या कामांच्या लगबगीची छायाचित्रे....!
rat9p13.jpg-
25N97538
राजापूर ः वन्यप्राण्यांकडून शेतीच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेले साडीचे कुंपण.
rat9p14.jpg- ः
25N97539
पावसापासून संरक्षणासाठी करण्यासाठी भाताच्या पेंड्यावर टाकण्यात आलेले प्लास्टिक.
rat9p15.jpg- ः
25N97540
भातकापणीची सुरू असलेली लगबग.
कापणीयोग्य भातशेती.
P25N97541
कापणीयोग्य भातशेती.
पावसामध्ये भिजलेले भात.
25N97542
पावसामध्ये भिजलेले भात.
rat9p19.jpg- ः
25N97544
भात झोडणी करण्यात व्यस्त असलेले शेतकरी.