''महामानवा''च्या विचारांचा जागर
सावंतवाडीः धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कार्यक्रमात मार्गदर्शन करताना डॉ. संदीप कांबळे.
‘महामानवा’च्या विचारांचा जागर
सावंतवाडीत ‘धम्मचक्र प्रवर्तन दिन’ः बौद्ध हितवर्धक महासंघाचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. ९ ः सिंधुदुर्ग बौद्ध हितवर्धक महासंघ, मुंबई तसेच कणकवली, वेंगुर्ले, दोडामार्ग व गोवा विभाग यांच्यावतीने ६९ वा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन रविवारी (ता. ५) सावंतवाडी येथे उत्साहात साजरा करण्यात आला. ‘महामानवाचे बुद्धत्त्व-सर्वसामान्यांसाठी एक चिंतनशील प्रवास’ या विषयावर आयोजित या कार्यक्रमात प्रवर्तक व प्रभावी भाषणे झाली.
बौद्धचार्य सहदेव कदम-ओरसकर यांनी त्रिशरण पंचशील व दीपप्रज्वलन करून कार्यक्रमास सुरुवात केली. डॉ. कांबळे यांनी ‘महामानवाचे बुद्धत्त्व-सर्वसामान्यांसाठी एक चिंतनशील प्रवास’ या विषयावर विचार व्यक्त केले. त्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक क्रांतीचा आणि गौतम बुद्धांच्या तत्त्वज्ञानाचा संगम उलगडून समाज परिवर्तनाचा संदेश दिला.
प्रमुख पाहुणे डॉ. विकास कठाणे यांनी बाबासाहेब व बुद्धांच्या विचारांचे विविध पैलू समजावून सांगत मानवतत्त्वाचा अर्थ उपस्थितांसमोर मांडला. कार्यक्रमास अनिल पावसकर (कुडाळ), प्रेमानंद जाधव (वेंगुर्ले), शंकर जाधव (दोडामार्ग), वासंती परवार (गोवा), सावंतवाडी प्रज्ञा जाधव (महिलाध्यक्ष, सावंतवाडी), केंद्रीय कार्यकारिणीचे पदाधिकारी बी. एस. कदम, पुरुषोत्तम कदम, राजन पावसकर, आर. एस. नेमळेकर, गुरुनाथ बांदकर, मोहन परुळेकर आदी उपस्थित होते. यावेळी विविध क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या महासंघातील सदस्य व त्यांच्या पाल्यांचा सत्कार करण्यात आला.
कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सावंतवाडी कार्यकारिणी अध्यक्ष महेंद्र सावंत, उपाध्यक्ष अमित जाधव, सचिव टिकाजी जाधव, खजिनदार विनायक जाधव, ज्येष्ठ सल्लागार नारायण आरदेकर, सदस्य समीर जाधव, ओंकार कासकर, विशाखा जाधव, सोनल जाधव यांचे विशेष सहकार्य लाभले. सावंतवाडी तालुका महिला कार्यकारिणीतील अध्यक्षा प्रज्ञा जाधव, सचिव अन्विता जाधव, खजिनदार समी जाधव, सदस्य नीलिमा आरदेकर, सुनिता जाधव, गौतमी जाधव यांनीही कार्यक्रमात उत्साहाने सहभाग घेतला. सूत्रसंचालन विनायक जाधव, अमित जाधव यांनी, प्रास्ताविक नारायण आरदेकर यांनी केले. आभार संजोग जाधव यांनी मानले.
