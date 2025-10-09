तांबळडेग मधलीवाडी किनाऱ्याची स्वच्छता
swt917.jpg
97566
तांबळडेग ः येथील समुद्र किनारी नवतरुण नवरात्र उत्साही मंडळातर्फे स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली.
तांबळडेग मधलीवाडी
किनाऱ्याची स्वच्छता
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. ९ः तालुक्यातील तांबळडेग येथील समुद्र किनारी नवतरुण नवरात्र उत्साही मंडळ तांबळडेग मधलीवाडी या मंडळाच्यावतीने स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. किनाऱ्यावरील केरकचरा तसेच टाकावू साहित्य संकलित करण्यात आले.
या स्वच्छता मोहिमेदरम्यान कचरा संकलित करण्यासाठी हॅन्ड ग्लोज आणि पिशव्या वसंत सनये यांनी उपलब्ध करून दिल्या. माजी उपसरपंच रमाकांत सनये यांनी पाण्याच्या बाटल्या दिल्या. शिवचंद्र धुरी यांच्याकडून अल्पोपहाराचे वाटप करण्यात आले. या स्वच्छता मोहिमेत मंडळाचे अध्यक्ष पांडुरंग शिरवडकर, सचिव दीपक कांदळगावकर, तांबळडेग पोलिसपाटील विठ्ठलदास राजम, विद्या उपाणेकर, देवानंद केळुसकर, दत्तविजय कुबल, सुरेशदेव सारंग, नंदू सनये, चंद्रशेखर उपाणेकर, ज्ञानदेव कोचरेकर, कमलेश कुमठेकर, नंदू कांदळगावकर, संजय कोंयडे, शंकर भाबल, संदेश मालंडकर, अमित केळुसकर, अजय सनये, जयेश पराडकर, नारायण निवतकर, सचिन राजम, नीलेश्री सादये, प्रेरणा सनये, साक्षी कुबल, नमिषा कुबल आदींसह विद्यार्थी सहभागी झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.