सती इंग्लिश स्कूलमध्ये दाखले वाटप
चिपळूण ः तालुक्यातील सती चिंचघरी येथील न्यू इंग्लिश स्कूल व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत राबवण्यात आलेल्या सेवा पंधरवड्यात शाळा तिथे दाखला अभियान राबवण्यात आले. या अभियानात पाचवी ते बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देऊन दाखले काढून घेतले. शिबिरात उत्पन्न दाखला, नॉन क्रिमिलियर, डोमिसाईल दाखला, एसईबीसी, इडब्ल्यूएस, जातीचा दाखला अशा विविध प्रकारांचे दाखले वाटप करण्यात आले. या दाखल्यांसाठी विविध दाखल्यांचे फॉर्म भरून आवश्यक कागदपत्रे घेत दाखले शाळेतच दिले. प्राचार्य संजय वरेकर, खेर्डीचे मंडळ अधिकारी, चिंचघरी तलाठी मनीषा डोमे आदींचे सहकार्य मिळाले. प्राचार्य संजय वरेकर यांनी दाखल्याविषयी माहिती देऊन मार्गदर्शन केले.
चाफे महाविद्यालयात
विविध स्पर्धा
रत्नागिरी ः तालुक्यातील चाफे येथील मोहिनी मुरारी मयेकर महाविद्यालयात मालगुंड एज्युकेशन सोसायटीचे माजी अध्यक्ष तसेच संस्थापक शिक्षणप्रेमी नाना मयेकर यांचा पाचवा स्मृती दिन विविध प्रकारांच्या स्पर्धा घेऊन झाला. या निमित्ताने भाषण स्पर्धा, व्यंगचित्र स्पर्धा, पुस्तक परीक्षण स्पर्धा, सूत्रसंचालन स्पर्धा, एकपात्री अभिनय स्पर्धा, वादन, सुंदर हस्ताक्षर, वादविवाद स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. मोहिनी मुरारी शिक्षणसंस्था मालगुंडच्या अध्यक्षा दीप्ती मयेकर, उपाध्यक्ष नंदकुमार साळवी, कार्याध्यक्ष रोहित मयेकर, सचिव ऋषिकेश मयेकर, किशोर पाटील, प्राथमिक विभाग विस्तार अधिकारी नरेंद्र गावंड, सीईओ राधिका मयेकर, प्राचार्या स्नेहा पालये, खजिनदार सुरेंद्र माचिवले, मुख्याध्यापक जितेंद्र बोंबले, काजुर्ली पोलिसपाटील सीमा लिंगायत आदी उपस्थित होते.
स्टार स्वरोजगारतर्फे
ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण
रत्नागिरी ः बॅंक ऑफ इंडिया पुरस्कृत स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थेतर्फे रत्नागिरीत लेडिज ब्युटी पार्लर प्रशिक्षण २७ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या ३५ दिवसांच्या कालावधीत आयोजित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणात आयब्रो, वॅक्स, फेशियल, ब्लीच हेड मसाज, मेनिक्युअर, पेडिक्युअर, हेअरस्टाईल, हेअरकटिंग, हेअर कलरिंग, हेअर स्ट्रेटनिंग, हेअर स्पा, मेहंदी, साडी नेसण्याचे विविध प्रकार, ब्रायडल मेकअप् इत्यादी शिकवण्यात येणार आहे. हे मोफत प्रशिक्षण असेल. चहानाष्टा, जेवण, राहण्याची मोफत सोय करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन दिले जाणार आहे. उद्योजकता व व्यक्तिमत्त्व विकास प्रशिक्षण शासनमान्य प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणासाठी वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षांपर्यंत आहे. उमेदवार रत्नागिरी जिल्ह्याचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. उमेदवार उमेद बचतगटातील सदस्य किंवा त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती तसेच अल्प उत्पन्नगटाचा असल्यास प्राधान्य देण्यात येईल. प्रशिक्षण सकाळी साडेनऊ ते साडेपाचपर्यंत असणार आहे. नोंदणीसाठी आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, मतदान कार्ड, शाळा सोडल्याचा दाखला, त्याच्या प्रत्येकी झेरॉक्स फोटो अशा कागदपत्रांसह उमेदावारांनी स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था, निसर्ग वसाहत शांतिनगर, वक्रतुंड अपार्टमेंटजवळ, नाचणे रोड येथील कार्यालयात नोंदणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
