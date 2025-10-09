सुदृढ बालके ही राष्ट्राची संपत्ती
97627
सुदृढ बालके ही राष्ट्राची संपत्ती
प्रदीप श्रावणकर : खारेपाटणमध्ये राष्ट्रीय पोषण महासप्ताह
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ९ : आजची बालके ही उद्याच्या राष्ट्राची संपत्ती आहेत. त्यांची नीट जोपासना करणे, योग्य व सकस आहार देणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. सुदृढ बालकांची वृद्धी म्हणजेच कुपोषणातून मुक्ती होय, असे प्रतिपादन प्रमुख पाहुणे खारेपाटण केंद्रशाळेचे मुख्याध्यापक प्रदीप श्रावणकर यांनी राष्ट्रीय पोषण महासप्ताह कार्यक्रमात केले.
एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कणकवलीच्यावतीने खारेपाटण गावातील अंगणवाडी केंद्रांचे मिळून केंद्रशाळा क्र.१ येथील अंगणवाडी केंद्रात राष्ट्रीय पोषण महाअभियान अंतर्गत राष्ट्रीय पोषण महासप्ताहाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन बाल विकास प्रकल्प अधिकारी उमा हळदवणेकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून व क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले. या कार्यक्रमाला खारेपाटण बीटच्या मुख्य सेविका नीना कडुलकर, खारेपाटण ग्रामपंचायत सदस्य अस्ताली पवार, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाटणकर, खारेपाटण प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्राच्या आरोग्य समुदाय अधिकारी स्नेहा जाधव, आरोग्य सेवक मिथुन गेडाम, बंदरवाडी ऊर्दू शाळेच्या शिक्षिका नाजमीन मुल्ला आदी मान्यवर उपस्थित होते.
उपस्थित मान्यवरांचे अंगणवाडी सेविकांच्यावतीने पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. यावेळी खारेपाटण गावातील अंगणवाडी सेविकांनी सामूहिक कुपोषण मुक्तीचे गीत सादर करून बालकांना सकस आहार देण्याचा संदेश दिला. मुख्य सेविका कडुलकर यांनी राष्ट्रीय पोषण महाअभियानाची गरज व त्याचे फायदे तसेच मातांनी आपल्या बालकांची कशी काळजी घ्यावी, याबाबत मार्गदर्शन केले. प्रकल्प अधिकारी हळदणवेकर, अस्ताली पवार यांनी शुभेछा दिल्या.
यावेळी अंगणवाडी केंद्राच्या मदतनीस निकिता गुरव यांच्यावतीने गर्भवतीचे पुष्प वर्षावाने स्वागत व खणा-नारळाने ओटी भरली. यानिमित्त आयोजित पाककला कृतीमध्ये विविध पौष्टिक व जीवनसत्त्वयुक्त पदार्थांची मांडणी करण्यात आली. या कार्यक्रमाला सर्व अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, माता पालक, स्तनदा व गर्भवती मातांसह ग्रामस्थ उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक अंगणवाडी सेविका सविता पाटणकर यांनी केले. आभार श्रीमती कापसे यांनी मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.