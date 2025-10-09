शिक्षक संघटनेकडून पूरग्रस्तांसाठी मदत
swt925.jpg
97628
सिंधुदुर्गनगरी ः पूरग्रस्तांसाठी मदत निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करताना शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी.
शिक्षक संघटनेकडून
पूरग्रस्तांसाठी मदत
सकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी, ता. ९ः महाराष्ट्रातील पूरग्रस्तांना मदतीचा हात देत सिंधुदुर्ग जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने आज मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी १०,५०१ रुपयांचा धनादेश जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्याकडे सादर करण्यात आला. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी समाजातील सर्व स्तरांतून मदतीचा ओघ सुरू असताना शिक्षकांनीही सामाजिक बांधिलकी जपत हा आदर्श ठेवला आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी संघटनेच्या या उपक्रमाचे कौतुक करत शिक्षक समाजहितासाठी तत्पर असल्याचे नमूद केले. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. डी. जे. शितोळे, कार्याध्यक्ष प्रा. पी. एस. पालव, प्रा. पी. बी. वणवे, प्रा. एन. एम. मासी, प्रा. के. आर. बागेवाडी उपस्थित होते.
