खारेपाटणमधील शाळांबाबत शैक्षणिक ग्रामसभेमध्ये चर्चा
खारेपाटण ः ग्रामसभेस उपस्थित मुख्याध्यापक प्रदीप श्रावणकर, सरपंच प्राची ईसवलकर आदी.
खारेपाटणमधील शाळांबाबत
शैक्षणिक ग्रामसभेमध्ये चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. ९ : खारेपाटण ग्रामपंचायत कार्यालयात जिल्हा परिषद प्राथमिक मराठी व उर्दू माध्यमांच्या शाळांची तसेच खासगी संस्था संचलित माध्यमिक शाळांची एकत्रित शैक्षणिक ग्रामसभा सरपंच प्राची ईसवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
या सभेला उपसरपंच महेंद्र गुरव, ग्रामपंचायत सदस्य सुधाकर ढेकणे, जयदीप देसाई, किरण कर्ले, मनाली होणाळे, क्षितिजा धुमाळे, दक्षता सुतार, अस्ताली पवार, ग्रामविकास अधिकारी विशाल वरवडेकर, तंटामुक्त समिती अध्यक्ष नंदकिशोर कोरगावकर, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पाटणकर, मंगेश ब्रम्हदंडे, खारेपाटण केंद्रशाळेचे मुख्याध्यापक प्रदीप श्रावणकर, खारेपाटण हायस्कूलचे पर्यवेक्षक संतोष राऊत आदी उपस्थित होते. सरपंच ईसवलकर यांनी स्वागत केले.
यावेळी गावातील शाळांच्या सद्यस्थितीबाबत तसेच विद्यार्थी गुणवत्ता व सोयी सुविधा याबाबत चर्चा करण्यात आली. मुख्याध्यापक श्रावणकर, संतोष पाटणकर यांनी मार्गदर्शन केले. खारेपाटण संभाजीनगर टाकेवाडी शाळेचे शिक्षक राजेश तेरवणकर, रामेश्वरनगर शाळेचे श्री. धुळप, हसोळ टेंब कोंडवाडी शाळेच्या शिवलीला निडसोसी, काझीवाडी उर्दू शाळेचे शिक्षक इरफान सारंग, बंदरवाडी उर्दू शाळेच्या शिक्षिका नाजमीन मुल्ला आदी शिक्षकांनी मनोगत व्यक्त केले. आभार प्रदर्शन ग्राम विकास अधिकारी विशाल वरवडेकर यांनी केले.
