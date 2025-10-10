पोस्टाच्या सेवा घरोघरी पोहचवा
-rat9p32.jpg-
P25N97631
संगमेश्वर ः जर्मनीत जाणारे स्पीड पोस्ट स्वीकारताना डाकघर अधीक्षक ए. डी. सरंगले.
----
पोस्टाच्या सेवा घरोघरी पोहोचवा
ए. डी. सरंगले ः संगमेश्वरात शिबिराचे आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १० ः जागतिक टपालदिनाचे औचित्य साधून तालुक्यातील नवनिर्माण महाविद्यालयात डाक विभागाच्यावतीने एकदिवसीय वित्तीय समायोजक शिबिर झाले. शिबिराच्या विशेष क्षणांमध्ये डाकघर अधीक्षक ए. डी. सरंगले यांच्या उपस्थितीत संगमेश्वर तालुक्यातून जर्मनीला जाणारे पहिले स्पीड पोस्ट संगमेश्वर कार्यालयातून नोंद करण्यात आले.
शिबिरात महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसह शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. शिबिरात डाक विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यात आली तसेच विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड अद्ययावत करण्यात आली. या वेळी प्राचार्या डॉ. प्रज्ञा कदम, प्राचार्या डॉ. संजना चव्हाण, सब पोस्टमास्तर संतोष गवंडी, पोस्टल असिस्टंट रवींद्र घडशी, आधार ऑपरेटर विद्या लिंगायत, स्वप्नील सुकम, शाखा डाकपाल अंजली वखरे, कसक कुट्रे, धनंजय झुट्टे, उपडाकपाल जयवंत सप्रे आदी उपस्थित होते. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना बचतीचे महत्त्व समजले तसेच पोस्ट विभागाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ मिळवण्याची संधी मिळाली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.